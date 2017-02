Governo de Macau quer criar o Dia do Idoso para promover amor pelos mais velhos

O Governo quer criar dentro de dois anos o Dia do Idoso para “elogiar o contributo dos idosos para a sociedade” e “estabelecer um clima social que valorize o respeito e o amor pelos idosos”. A revelação foi feita ontem por Sio Un Choi, chefe do Departamento de Solidariedade Social do Instituto de Acção Social, no final de uma reunião da Comissão para os Assuntos do Cidadão Sénior.

“Para promover a mensagem de respeito e amor pelos idosos o Governo está a pensar criar o Dia do Idoso em Macau. A sugestão inicial é que calhe no nono dia do nono mês do calendário chinês, ou seja o dia em que se celebra o Chong Ieong”, afirmou Sio Un Choi.

“É uma data fácil de memorizar para os chineses. Além disso, como é feriado obrigatório, as famílias terão mais disponibilidade para passar mais tempo com os idosos”, acrescentou.

Sobre a avaliação do Plano Decenal de Acção para os Serviços de Apoio a Idosos, que começou no ano passado e se prolonga até 2025, Sio Un Choi explicou que o número total de medidas foi aumentado para 433, com o aparecimento de mais 12 iniciativas políticas de médio prazo, que vão a ser implementadas até 2020.

Em relação ao rastreio que visa o diagnóstico da demência, Sio Un Choi disse que o objectivo passa agora por garantir que 50 por cento dos idosos são submetidos ao exame. O responsável admitiu que esse número vai ser sempre limitados porque há pessoas que não se querem submeter aos rastreio. O Governo estima que existam actualmente em Macau 4000 idosos com a doença, dos quais 1500 já realizaram rastreio.

Sobre a rede de lar de idosos do território, Sio Un Choi reafirmou o compromisso expresso nas Linhas de Acção Governativa pelo Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, que vão ser criadas entre 700 e 800 vagas nos lares durante este ano para que o número total suba para mais de 2000 vagas.