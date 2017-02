Governo Central aperta o cerco à banca ilegal

Mais de oito centenas de pessoas foram detidas na República Popular da China, no âmbito de uma campanha contra a actividade bancária ilegal, informou a polícia chinesa, numa altura em que Pequim tenta travar a fuga de capitais do país.

A polícia encerrou mais de 380 bancos que operavam sem licença e que terão juntos realizado transacções no valor de 900 mil milhões de yuan, cerca de 120.000 milhões de euros.

A liderança chinesa permite canais de financiamento não licenciados que apoiam empresários, mas combate operações que ameacem o sistema bancário estatal, financiem actividades criminosas ou infrinjam as regras de controlo cambial.

Desde o final de 2015, empresas e investidores chineses têm transferido mensalmente milhares de milhões de dólares para fora do país, face à desvalorização da moeda chinesa, o yuan.

O Governo Central reforçou o escrutínio sobre o investimento além-fronteiras e tornou algumas operações interditas para investidores a nível individual.

A polícia não deu detalhes sobre quais as acusações feitas aos detidos, mas advertiu para as transferências ilegais de dinheiro que financiam o jogo, tráfico de droga e contrabando.

As reservas cambiais do Continente, as maiores do mundo, caíram consecutivamente nos últimos sete meses, à medida que o banco central chinês gastou entre 40 mil e 60 mil milhões de dólares para aumentar o valor do yuan.

Em Janeiro, as reservas chinesas caíram para o valor mais baixo em seis anos, ao atingir 2,99 biliões de dólares , uma queda de 992 mil milhões de dólares, comparativamente ao valor máximo de 3,99 biliões de dólares, atingido em Junho de 2014.