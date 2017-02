Gabinete de Ligação fez pressão para que Tashi Norbu não entrasse em Macau

A existência de pressões para que a vinda do artista de origem tibetana – conhecido por pintar monges budistas em chamas e outros temas que roçam a questão da autonomia do Tibete – não viesse para Macau foi confirmada ontem ao PONTO FINAL pelos responsáveis da galeria Iao Hin. O artista, que tem nacionalidade belga, nunca chegou a tentar entrar no território, soube-se ontem.

Rodrigo de Matos

Terá sido por pressão do Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM que o pintor bela de origem tibetana Tashi Norbu se viu impedido de entrar em Macau para participar, no fim-de-semana num iniciativa promovida pela galeria Iao Hin no Largo do Lilau. A vontade do órgão que faz a ponte entre a RAEM e Pequim terá sido comunicada à galeria por um funcionário do Fundo das Indústrias Culturais. Tashi Norbu, que se encontrava em Hong Kong, prestes a apanhar o jetfoil para o território, seria alertado por telefone e acabaria por cancelar a sua vinda.

A polémica adensou-se quando o portal noticioso Hong Kong Free Press, citando uma “fonte da indústria artística local próxima do caso”, noticiou que a galeria teria recebido ameaças de “corte de subsídios” do Fundo das Indústrias Culturais. A história foi contada ao PONTO FINAL pelo próprio artista (ver entrevista na página ao lado) e por Simon Lam, da galeria Iao Hin, que negou ter sofrido ameaças, mas admitiu que as pressões existiram de facto: “Um responsável da comissão do Fundo das Indústrias Culturais ligou-me a dizer que tinha sido pressionado pelo Gabinete de Ligação para tentar evitar que o evento se realizasse”, revelou Lam. “Não nos pressionaram directamente a ameaçar retirar subsídios, nem nada disso. Simplesmente disseram que seria melhor se o artista não viesse para Macau, mas que, se tivesse mesmo de vir, então que evitássemos que ele pintasse ao vivo o que quer que fosse”, explicou o responsável. “Não foi uma ameaça. Pediram-nos por favor. Basicamente, pareceu-me que só estavam a tentar evitar chatices”, reiterou, ainda assim, Simon Lam.

O PONTO FINAL tentou ouvir as explicações do Fundo das Indústrias Culturais, que garantiu numa breve mensagem enviada por correio electrónico que a acusação feita pelo galerista “não corresponde à realidade”. Do Instituto Cultural, a resposta foi apenas: “Soubemos da notícia através dos média e não temos conhecimento sobre o que se passa, pelo que não podemos comentar sobre essa matéria”.

Sinal vermelho

Perante a situação, a galeria ficou em alerta e foi mantendo o artista informado para evitar problemas de maior. Foi no sábado, véspera do evento, quando Tashi Norbu já se encontrava no Terminal Marítimo de Sheung Wan, em Hong Kong, prestes a ir para a fila da bilheteira, que o “sinal vermelho” definitivo surgiu por parte das autoridades: “Recebemos uma chamada da polícia, a informar que se ele aparecesse por cá que a sua entrada seria recusada”, recorda Simon Lam.

De origem tibetana, mas naturalizado belga e residente na Holanda, o artista plástico é reconhecido pelas suas imagens que retratam temas considerados controversos pelo Governo Central – monges tibetanos em chamas, cenas espirituais com o Dalai Lama e tibetanos exilados – e era um dos convidados de honra da cerimónia de inauguração da Galeria Amber Iao Hin, no Lilau, onde tinha programada uma sessão de pintura ao vivo no domingo passado.