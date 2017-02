Fundo das Indústrias Culturais distribuiu mais de 140 milhões de patacas em três anos

No ano passado, o Fundo das Indústrias Culturais (FIC) atribuiu um total de 33 milhões de patacas a duas dezenas de projectos. De 2014 – ano em que o organismo começou a operar – a 2016, o Fundo distribuiu 143,35 milhões de patacas plataformas de serviços e projectos comerciais.

Entre 2014 e 2016, o Fundo das Indústrias Culturais (FIC) distribuiu um total de 143,35 milhões de patacas a 116 projectos que se candidataram a apoios governamentais: 51 milhões foram concedidos a plataformas de serviço e 92 milhões a projectos com natureza comercial. A informação foi ontem divulgada por Davina Chu, vogal do Conselho de Administração do FIC, que salientou que a taxa de aprovação de candidaturas registou um aumento. No ano passado, 47,62 por cento dos projectos que se candidataram a apoios do Governo receberam luz verde do organismo. Davina Chu justifica a melhoria com o avanço gradual no sentido da industrialização dos recursos culturais, mas também com uma melhor planificação dos projectos candidatos. Por outro lado, desde o início do presente ano já foram aprovadas 13 candidaturas. A vogal do Conselho de Administração do Fundo das Indústrias Culturais garante a aposta no comércio cultural e uma “maior atenção às micro-empresas do sector.”

No ano passado, parte considerável dos 20 projectos que receberam carta branca do Governo inscrevem-se nas áreas do design de moda e vestuário e nas áreas do audiovisual, da música e da dança, com os candidatos a receberem, sobretudo, do FIC, empréstimos sem juros: “A área da moda já está muito avançada e tem já algumas lojas, com alguns anos, que já conseguiram actualizar o seu plano de desenvolvimento”, destacou Davina Chu. A responsável refere ainda que “as empresas de diferentes áreas também fizeram planos de cooperação, procurando criar marcas de produtos de Macau.”

Ao longo do ano de 2016, o Fundo das Indústrias Culturais reforçou as orientações às empresas, nomeadamente no que respeita ao orçamento financeiro e a questões como o marketing e a promoção dos produtos. Os apoios incidiram, sobretudo, em empresas candidatas com 1 a 3 anos de funcionamento, constituídas por cinco ou menos pessoas e que manifestam uma maior necessidade de apoio financeiro.

Davina Chu salientou que têm sido notadas transformações nos meios utilizados pelas empresas culturais para promoverem os seus produtos e os seus negócios: “Há muitas empresas que aproveitam a internet para se promoverem e para expandir o volume do seu negócio. Por isso, nestes dois anos, nós verificámos que as empresas também já souberam fazer publicidade na Internet, fazer marketing e venda directa online”.

2017 E OS OBJECTIVOS DE COMÉRCIO CULTURAL

Nos dois primeiros meses do corrente ano já foram avaliados 16 projectos, treze dos quais se candidataram a apoios durante o ano passado. Nos restantes três, as candidaturas foram apresentadas já este ano. Os 13 projectos aprovados têm todos natureza comercial, sendo que a taxa de aprovação atingiu os 81,25 por cento e o valor total de apoio financeiro atingiu já os 40,5 milhões de patacas. A tendência das áreas profissionais que se candidatam ao fundo assemelha-se aos anos anteriores, contudo surgem mais candidaturas com projectos que exigem um maior investimento: “O fundo faz questão de prestar maior atenção às micro-empresas culturais. Elas podem produzir produtos culturais interessantes nos bairros comunitários, sabendo aproveitar as características de cada um dos bairros. Há muitos bairros comunitários que atraem turistas e as empresas culturais devem fazer algo para atrair uma maior quantidade de turistas, divulgando a cultura singular de Macau”, afirmou Davina Chu.

Para além do turismo cultural, Chu garantiu que outro dos objectivos do Fundo das Indústrias Culturais passa por “avançar” para o comércio cultural com base nos conhecimentos resultantes dos “pequenos bons resultados” alcançados pelo organismo até agora. De acordo com o documento disponibilizado ontem pelo FIC aos órgãos de comunicação social os relatórios aprovados deixam claro “que as indústrias culturais estão a efectuar a coordenação (…) com o comércio cultural. Algumas empresas estão a ser desenvolvidas no mercado fora de Macau, embora com dimensão relativamente limitada.”

Davina Chu disse ainda que está a ser estudado detalhadamente um regime de prémios das indústrias culturais que servirá para “encorajar” um maior desenvolvimento das empresas do sector. A hipótese em cima da mesa é a criação de duas distinções diferentes, uma de louvor e outra monetária. J.F.