Fundação Macau promete apoio à criação de bolsas “Uma Faixa, Uma Rota”

Wu Zhiliang, presidente do Conselho de Administração da Fundação Macau adiantou, citado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que o organismo vai cooperar com o Governo na criação de bolsas de estudo focadas na política “Uma Faixa, Uma Rota”. O programa tem como objectivo permitir aos estudantes locais o intercâmbio com as regiões e os países que integram o projecto delineado por Pequim. As bolas têm por objectivo abrir os horizontes dos candidatos, permitindo que auscultem a situação local nas regiões visadas pelo mecanismo.

A Fundação Macau atribui ainda prémios a estudantes que se distinguiram no seu percurso académico, tal como aos que obtiveram prémios em diferentes competições. De acordo com a Ou Mun Tin Toi, Wu Zhiliang referiu ainda que a formação de talentos é desde sempre o principal foco do Governo, e que a fundação atribuiu bolsas de estudo a mais de 10 mil estudantes no ano passado, o que se traduziu no investimento de uma verba de quase 60 milhões de patacas. Wu Zhiliang disse ainda esperar que a nova bolsa incentive os estudantes a sair de Macau, de modo a estabelecerem intercâmbios e troca de conhecimento com figuras excepcionais de outros países e regiões, trazendo depois esse conhecimento para o território.