Fitch prevê que a economia cresça 2,5 por cento este ano

A agência de notação perspectiva um desenvolvimento estável da economia do território, mas defende que a economia continua a depender em demasia da indústria do jogo. Para este ano, a Fitch prevê um crescimento do PIB na ordem dos 2,5 por cento, depois de três anos consecutivos de contracção económica.

A agência de notação financeira Fitch manteve o rating de AA- com que avalia a economia de Macau, sublinhando a perspectiva de estabilidade associada ao desempenho económico do território. O organismo sustenta a sua avaliação no “quadro de políticas credíveis do território pelas finanças públicas e externas excepcionalmente fortes, que continuam a fortalecer-se apesar dos três anos consecutivos de contracção económica”.

A avaliação foi tornada pública na noite de segunda-feira, num relatório em que a Fitch prevê que o Produto Interno Bruto de Macau possa crescer 2,5 por cento em termos reais este ano, apoiado sobretudo pelo crescimento das receitas da indústria do jogo, depois da contracção de 2,1 por cento sofrida em 2016.

“A economia de Macau está a começar a recuperar, com o PIB a expandir-se em 4,4 por cento em termos reais no terceiro trimestre de 2016 e 7 por cento no quatro trimestre do ano passado. A grande contracção no primeiro semestre de 2016 deixou o crescimento real do PIB negativo em termos anuais, fixando-se em -2,1 por cento, mas a Fitch espera um crescimento de 2,5 por cento em 2017, apoiado pelas melhorias das receitas com a abertura de novos casinos”, refere o relatório divulgado na segunda-feira.

“Os dados sugerem que os segmentos dos clientes VIP e do mercado de massas registaram um crescimento positivo no quarto trimestre de 2016, aumentando a probabilidade de recuperação este ano”, acrescenta.

No projecto de orçamento para 2017, o executivo de Macau prevê que as receitas globais da administração de Macau ascendam a 102,944 mil milhões de patacas, menos 0,29 por cento do que o previsto para 2016.

Dentro dessas receitas globais esperadas em 2017, 80 mil milhões de patacas correspondem a impostos directos, o que traduz um aumento de 0,77 por cento em relação ao estimado para este ano.

Para este ano, a Fitch prevê um excedente orçamental de 5 por cento do PIB, reflectindo as suas expectativas de um crescimento de aproximadamente 6 por cento das receitas do sector do jogo.

Apesar de sublinhar o carácter estável da economia do território, a agência de notação financeira refere que “a classificação é limitada dada a elevada volatilidade do Produto Interno Bruto, elevada concentração no sector do jogo e turismo pelo interior da China”, assim como a susceptibilidade de Macau “às mudanças no ambiente político mais amplo da China”. A Fitch justifica assim a manutenção da notação de AA- com que avalia o desempenho económico do território.