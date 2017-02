Ella Lei quer exames de condução feitos em carros com mudanças automáticas

A deputada Ella Lei quer saber quando é que vai ser possível realizar exames de condução com veículos automáticos no Centro Permanente de Aprendizagem e Exame de Condução. Na base da dúvida da deputada ligada à FAOM está o facto da possibilidade já ser prevista na lei desde Outubro, mas ainda não estar disponível no centro.

“De acordo com as pessoas ligadas ao sector da condução de autocarros, já existem em circulação veículos deste género. Mas até agora, o Governo ainda não anunciou os detalhes sobre a implementação de testes de condução com estes veículos”, afirma Ella Lei.

“O Governo ainda não explicou onde é que os candidatos que se querem inscrever para realizar este teste têm de o fazer e por isso eles têm de estar à espera”, acrescentou.

Segundo as alterações legislativas promovidas em Outubro do ano passado, tonar-se possível realizar os exame com motociclos da subcategoria A, com menos de 400 centímetros cúbicos de cilindrada, assim como automóveis ligeiros e os pesados de passageiros, nas subcategorias D1 e D2, com mudanças automáticas.

Ella Lai quer assim saber quando é que vão ser criadas as condições para fazer os exames com veículos automáticos e se os candidatos que fizeram reservas para testes com veículos com mudanças manuais podem fazer o exame de condução com veículos automáticos.

Outro dos problemas apresentado por Ella Lei Cheng I são as condições do centro de condução. Por um lado, diz a deputada, não existem lugares de estacionamento suficientes para quem se desloca ao centro. Por outro, as coberturas em cima dos lugares de estacionamento de motas estão mal desenhadas e a área para as refeições ainda não está em funcionamento.

Por último, a deputada pergunta sobre o projecto da segunda fase de desenvolvimento do Centro de Aprendizagem e Exame de Condução Permanente, que foi anunciado em 2012, mas que ainda não é conhecido