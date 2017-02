DSEJ elogia coragem de menor assediada e deixa aviso sobre filmes “indevidos”

A chefe do Departamento de Ensino da DSEJ defendeu que a educação começa em casa e que mesmo os filmes vistos pelos pais podem contribuir para que os mais jovens não consigam controlar os seus impulsos. Em causa, um caso de alegado assédio sexual envolvendo um jovem de 17 anos e uma menina de 11.

João Santos Filipe

A chefe do Departamento de Ensino da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude elogiou ontem a coragem da menina de 11 anos que foi assediada na segunda-feira por um estudante de 17 anos. Segundo Leong Vai Kei o facto da menor ter gritado durante o ataque e ter relatado o caso à mãe permite que o jovem de 17 anos tenha de assumir responsabilidade pelo acto.

“A rapariga foi muito corajosa porque quando foi atacada gritou e fez com que o rapaz fugisse. Depois falou com a mãe, que foi à polícia. Foi uma atitude muito corajosa. Se ela tivesse sido tímida e tivesse ficado calada, o rapaz ainda hoje estaria em liberdade”, disse Leong Vai Kei, chefe do departamento da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

Na sexta-feira passada, uma aluna de 11 anos foi atacada por um jovem de 17 anos no prédio onde vive. Depois de chegar a casa vinda da escola, por volta das 18h00, a aluna saiu do elevador e encontrou o jovem, que lhe pediu ajuda para encontrar um centro de explicações. Esta tentou ajudá-lo, levando-o ao local, mas quando passaram as escadas corta-fogo, o rapaz – um aluno do ensino secundário – atacou-a. Como a criança começou a gritar, o indivíduo acabou por fugir. No dia seguinte, a mãe da menor foi à esquadra com a família para apresentar queixa.

Na segunda-feira, a polícia acabou por deter o suspeito, quando este se encontrava na escola. O jovem de 17 anos vai agora ter de responder pelo crime de coacção sexual, enfrentando uma pena que pode ir dos dois aos oito anos. Esta pena pode ainda ser agravada porque a vítima tem menos de 14 anos.

Sobre este caso, Leong Vai Kei afirmou igualmente que a DSEJ só teve conhecimento da situação ontem de manhã, mas que tem desenvolvido um trabalho de educação focado em crianças e pais para evitar que tais comportamentos ocorram: “As acções de prevenção não partem apenas da educação sexual e são também uma questão da educação que os pais dão em casa aos filhos, eles têm de ensinar os jovens a controlarem-se”, afirmou sobre a estratégia da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

A chefe do Departamento de Ensino da DSEJ deixou depois um alerta para os comportamentos dos pais em casa que podem ter uma influencia negativa na capacidade de auto-controlo dos alunos: “Temos realizado o trabalho de educação sexual, mas os pais têm de fazer o mesmo em casa. Se os pais assistirem em casa a filmes indevidos isso também vai influenciar o aluno”, sublinhou.

Ainda em relação a esta questão, a DSEJ, através da responsável, afirmou que vai desenvolver mais acções de formação junto dos pais e encarregados de educação a título de prevenção: “Às vezes estes casos acontecem, mas nós fazemos sempre muito trabalho de prevenção. A prevenção é essencial. É como nos bombeiros, eles não podem só apagar os fogos, também têm de ensinar a preveni-los. É isso que também estamos a fazer”, destacou.