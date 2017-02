Deputados temem actos difamatórios e pedem intervenção da Comissão de Assuntos Eleitorais

Alguns deputados manifestaram-se ontem preocupados com possíveis actos difamatórios contra os candidatos que possam ocorrer durante a próxima campanha eleitoral. José Pereira Coutinho fez questão de lembrar que viu a sua imagem denegrida nas últimas eleições legislativas, por parte de alguns órgãos de comunicação social. O também líder da Associação dos Trabalhadores da Função Pública pediu mesmo a introdução de sanções para as falsas declarações.

Sílvia Gonçalves

A Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) promoveu ontem um encontro com os deputados com o objectivo de recolher opiniões que contribuam para a definição das instruções eleitorais relativas ao escrutínio para o hemiciclo que se deverá realizar no final do ano. Os parlamentares manifestaram preocupação com os actos que habitualmente decorrem durante a campanha eleitoral e que podem constituir difamação. José Pereira Coutinho disse mesmo ter sido, nas últimas eleições para a AL, falsamente acusado por alguns órgãos de comunicação social de estar envolvido em casos penais e pediu a introdução de sanções para as falsas declarações. Também Si Ka Lon, Ella Lei e Melinda Chan pediram a intervenção da CAEL para combater estes actos. Tong Hio Fong, que preside à Comissão, garantiu que as opiniões manifestadas serão tidas em consideração na definição de instruções para as próximas legislativas.

“A maioria dos media são justos e imparciais, só que alguns, durante o período de propaganda eleitoral, aproveitam a internet para ferir determinadas candidaturas”, começou por assinalar ontem Pereira Coutinho, durante a auscultação promovida pela Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa. O deputado avançou depois para o exemplo de uma calúnia de que diz ter sido alvo no último acto eleitoral: “Fui alvo de denegrição durante 48 horas, dizendo que eu estava envolvido em casos penais. Tive que dar uma conferência de imprensa para me defender”, recorda

O também presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) endereçou a questão, revestida de apelo, aos membros da Comissão: “Não é possível elaborar instruções a dizer que as falsas declarações vão ser sancionadas?”

Para o deputado, se tal não for implementado, “vai ferir os candidatos envolvidos. Sobretudo as informações que vão ser lançadas nos jornais principais”, assume Coutinho. “Espero que possam reportar correctamente as informações. Esperamos que possa haver uma eleição imparcial, justa e transparente”.

Pereira Coutinho chamou ainda a atenção para o que considera serem as limitações impostas aos candidatos quanto aos locais onde é permitida a colocação de propaganda eleitoral: “Não sei por onde vou passar, onde farei publicidade. Existem muitas limitações, parece que não confiam nos candidatos”, referiu.

Si Ka Lon retomou a questão das eventuais tomadas de posição sobre os candidatos: “Quando os media estão a denegrir certos candidatos ou a elogiá-los, o CAEAL tem que tomar medidas. Como é que a comissão vai combater este tipo de actos?”, questionou o deputado.

“Um dos aspectos que devem ter em conta é a denegrição, mesmo havendo uma apresentação de queixa junto da polícia. Denegrir um candidato durante o período de eleição, isto é uma coisa muito importante. Vai ferir o candidato, não conseguindo este continuar na corrida”, alegou, por sua vez, Ella Lei. “Na lei está claro que, mesmo havendo queixa, o caso fica por resolver”, acrescentou a deputada, defendendo que tal seja contemplando “na emissão de instruções vinculativas”. De resto, só a cor dos boletins de voto parece suscitar a indignação da deputada: “Em relação aos votos, utilizando fotocópias a preto e branco há pessoas que dizem que não conseguem ler. Não podem ter os boletins a cores?”, questionou.

“Na eleição passada alguém disse que eu ia desistir, eu apresentei queixa e perdi umas horas”, recordou Melinda Chan. A deputada salientou que “mesmo que o candidato apresente queixa, é preciso tempo para esclarecer e já não tem esse tempo”, defende. “Peço à comissão para ponderar estas questões”, apelou.

Referindo-se ao dia de reflexão, que antecede o acto eleitoral, Song Pek Kei assinalou que, nas últimas eleições, “determinados cartazes foram afixados pelos residentes e não pelos candidatos, mas se tal for descoberto, os candidatos vão ser sancionados. Esta matéria deve ser clarificada”, sugeriu.

Apesar de integrar o leque de deputados nomeados pelo Chefe do Executivo, Gabriel Tong quis saber se as questões ontem colocadas terão resposta por parte da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa: “Vamos ter mais um encontro para nos darem as respostas? Ou vão dar por escrito?”. Tong Hio Fong esclareceu que o encontro de ontem serviu para “recolher opiniões para definir as instruções vinculativas”, e que as opiniões vão “ajudar a definir as instruções”.

O magistrado, e presidente da CAEAL, assegurou ainda que a comissão “compromete-se a envidar todos os esforços para melhor fiscalizar os actos eleitorais”.