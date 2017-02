Combater a lavagem de dinheiro para limpar a imagem de Macau no exterior

A autonomização do crime de branqueamento de capitais em relação a crimes precedentes vai permitir que os processos por lavagem de dinheiro possam avançar de forma mais célere em tribunal. A questão foi ontem discutida na 3.a Comissão Permanente da Assembleia Legislativa e recolheu o aplauso dos deputados.

Rodrigo de Matos

Evitar ficar colocado na lista internacional dos territórios e países de ambiente económico pouco recomendável é um dos motivos que levam o Governo de Macau a tentar acelerar o processo legislativo de alteração às leis de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. O secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong Vai Tac, liderou uma comitiva de representantes do Governo que foi ontem à Assembleia Legislativa (AL) dar explicações à 3.ª Comissão Permanente sobre a proposta do Executivo relativamente à matéria, numa iniciativa em que foram alcançados consensos.

A concordância em autonomizar o crime de branqueamento de capitais em relação aos crimes precedentes terá sido o maior passo em frente, de acordo com Cheang Chi Keong, presidente da 3.a Comissão Permanente da AL, que fez um balanço dos trabalhos de ontem, num resumo apresentado aos jornalistas após a reunião: “As leis em causa [Leis n.º 2/2006 – Prevenção e repressão do crime de branqueamento de capitais e n.º 3/2006 – Prevenção e repressão dos crimes de terrorismo] foram produzidas há 10 anos. Ao longo do tempo, durante a instauração de processos, verificou-se que a punição dos crimes precedentes estava a dificultar os procedimentos judiciais”, explicou.

O dinheiro envolvido num crime de branqueamento, geralmente tem origem ilícita, mas muitas vezes provém de crimes cometidos fora de Macau e em que há maior dificuldade em reunir provas. A existência de crimes precedentes – como corrupção activa ou passiva, exploração de prostituição, contrabando, entre outros – na origem do dinheiro lavado deixa de constituir obstáculo a que o julgamento de um crime de branqueamento de capitais possa avançar: “Chegámos a um consenso que vai no sentido de autonomizar o crime de branqueamento de capitais em relação aos crimes precedentes. Agora, o acusado vai poder ser punido separadamente pelo crime de branqueamento e pelos outros crimes”, conclui Cheang Chi Keong.

Governo quer que lei avance rápido

O secretário para a Economia e Finanças terá explicado aos deputados as razões pelas quais o Governo tenciona fazer com que o processo legislativo de alteração às leis em causa avance o mais depressa possível: “O Executivo quer manter um ambiente são na economia de Macau e concluiu que era necessário rever a lei sobre o branqueamento de capitais e a da prevenção do crime de terrorismo de forma a corresponderem às normas fixadas pelos órgãos internacionais”, revelou o presidente da comissão. Um dos objectivos é, nomeadamente, evitar que a RAEM faça parte de uma lista negra internacional de países e territórios de ambiente económico pouco recomendável. “A presença nessa lista acarreta muitas consequências. Muitos países podem se ver inibidos de manter relações com Macau. Por isso, o Governo entende que devemos dar um passo em frente para evitar que Macau seja integrado nessa lista”, explicou o deputado.

Outro dos consensos obtidos foi o de que os trabalhos avancem para que o texto final a ser discutido na especialidade possa estar concluído até 31 de Março.