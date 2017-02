Fernando Chui Sai On vai estar entre sexta-feira e domingo em Pequim, onde vai participar na abertura da quinta sessão da 12.ª Assembleia Popular Nacional. Já nos restantes dias, o Chefe do Executivo de Macau vai visitar o Ministério da Educação e a Administração Nacional do Desporto.

Sobre os encontros em causa, o Governo limitou-se a dizer que vão ser “mantidas discussões de interesse comum”, sem especificar o tipo de interesses