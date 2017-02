Atribuir dimensão plástica às linhas que rasgam a cidade

Entre 3 de Março e 2 de Abril, a Casa Garden acolhe a exposição “Tracing Liners”, de João Palla. O trabalho – que conjuga fotografia, vídeo, pintura e instalação – resulta da apreensão, pelo artista, do traçado e sinalética que ditam a circulação nos vários espaços urbanos que observou. Um registo pictórico com que o arquitecto pretende homenagear os homens que marcam as linhas que cruzam as artérias da cidade.

Sílvia Gonçalves

Observar as linhas cravadas no solo que ditam a interacção com a cidade. A configuração de passadeiras, de traços contínuos e interrompidos, símbolos orientadores que impõem proibição ou ordem para avançar. João Palla voltou atenções para o traçado e sinalética que nos envolve, fotografou, pintou e fez instalação. Mas também registou em vídeo o labor de quem imprime estas marcas no território. Do conjunto resultou uma mostra – “Tracing Liners – que se apresenta a partir de sexta-feira na Casa Garden. A exposição conjuga meios e linguagens que traduzem o registo gráfico e pictórico de um fragmento da realidade que escapa à percepção quotidiana.

“O ponto de partida é exactamente olhar para as linhas que são os traçados das estradas que existem no mundo que nos rodeia. Hoje em dia as pessoas andam de carro, andam a pé pelos passeios, passam pelos aeroportos e museus, e há sempre linhas e sinalética e marcas que, de alguma maneira, nos guiam ou nos distraem, ou nos proíbem, ou nos indicam”, descreve João Palla ao PONTO FINAL. O arquitecto desvenda o fascínio pela dimensão plástica da informação avassaladora que envolve quem circula no espaço urbano: “Há uma miríade de informação que foi o ponto de partida. Foi olhar para as linhas que estão no chão, foi observá-las. E foi tentar extrair delas algo gráfico, algo pictórico. Fiquei fascinado pelo valor plástico que elas têm, que elas produzem naturalmente, basta olhar para elas”, explica.

Do processo de observação resultou um projecto criativo que passou primeiramente pelo registo fílmico do modo de impressão no solo dos traçados: “Há uma observação inicial e depois há uma criação também com base nisso. Estive a filmar os homens a fazer, em Macau ainda se fazem os traços contínuos e os traços interrompidos nas estradas de uma maneira bastante rudimentar. E isso interessou-me muito, o processo de fazer, porque tem a ver também com o desenho, e eu sou arquitecto, gosto da forma como as pessoas praticam o acto de desenhar”. À observação seguiu-se a transposição para a dimensão expositiva: “Pus-me a filmá-los, a observar como é que aquilo poderia passar para outro nível. E outro nível é tirá-lo dali, pô-lo noutro contexto. Então foi isso que fiz, peguei naquilo e tirei-o do contexto. Os traços, as linhas amarelas, as linhas brancas”, conta.

Nesta que é a sua primeira exposição individual em Macau, onde reside há quatro anos, o artista socorreu-se de vários meios para traduzir de forma plástica a realidade observada: “Não se trata de uma exposição de fotografia ou de pintura, porque eu de facto socorro-me de diferentes meios para explicar o conceito. Utilizei a fotografia para a observação, também para a interpretação. Utilizei também o vídeo, a instalação, a pintura. É um vídeo, são oito pinturas, duas peças de instalação – não são instalações propriamente ditas, mas digamos que são duas peças – dois objectos. E depois teremos umas 17 ou 18 fotografias”, retrata.

João Palla descreve como começou a voltar a atenção para o traçado no solo, para o diálogo que este estabelece com a cidade. “Isto começou em Taiwan, porque em Taiwan a forma como eles fazem os traços nas estradas é muito diferente da forma como fazem aqui em Macau, ou mesmo noutro lado qualquer. Aqui usa-se o amarelo como proibitivo, lá utiliza-se a linha vermelha”. Um processo de observação que decorreu, ainda assim, em várias geografias: “Em Taiwan, na China, em Macau, em Hong Kong. Foi desenvolvido ao longo de sete meses”.

O arquitecto justifica a escolha do título – “Trancing Liners” – como um tributo aos homens com quem se cruzou, que imprimem no chão as marcas que orientam a circulação no espaço público: “‘Tracing’ é delinear, traçar. E eles fazem um desenho prévio que é justamente esse traçado. E depois ‘Liners’, em inglês, tem muitos significados, mas um deles é exactamente os homens que fazem os traços nas estradas, chamam-se ‘liners’. De alguma maneira também é um tributo a esses homens com quem eu estive a trabalhar”, assume o artista.