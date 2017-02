A RUC faz 31 anos e a festa também se faz em Macau

A Rádio Universidade de Coimbra (RUC) celebra o seu 31º aniversário e um grupo de antigos colaboradores da emissora decidiu, pela terceira vez, assinalar a data. O “espírito” da estação será transportado para o Kampek Bar, pelas 23h da próxima sexta-feira, para uma festa onde estão garantidas “coisas que só se ouvem na RUC e que se vão voltar a ouvir em Macau.”

“É um evento que já vai acontecendo há alguns anos e que parte de alguns antigos sócios da Rádio Universidade [de Coimbra] que estão a trabalhar cá em Macau”, explicou ao PONTO FINAL Rui Simões, advogado e um dos DJs que marcaram presença na celebração que aconteceu, nos anos anteriores, no espaço LMA.

“Há aqui esta coincidência cósmica de termos um grupo de várias pessoas (…) que passaram pela Rádio Universidade de Coimbra, de uma maneira ou de outra, e que, por uma coincidência do destino, vivem aqui em Macau”, disse o jornalista José Carlos Matias, um dos DJs do convívio dos 31 anos da estação. Matias explicou também que o que une aqueles que pela RUC passaram é “o espírito, a liberdade e a RUC enquanto laboratório mágico da rádio e da comunicação.”

O som da Rádio Universidade de Coimbra tem uma marca alternativa e independente “muito saliente”, contudo prima pela diversidade de estilos e de géneros musicais que faz chegar aos seus ouvintes. Para a audiência de Macau, a escolha musical vai ao encontro daquilo que é feito em Coimbra: “Um dos nossos [RUC] slogans é ‘Há coisas que só se ouvem aqui’ e, no fundo, é reviver esse espírito, juntar gente. Não é que seja uma coisa fechada só para as pessoas que passaram pela RUC ou por Coimbra, de modo algum. A ideia é trazer gente, gente que goste do som da RUC”, explicou Matias.

“Espírito crítico, livre e irreverente que se revela também através das escolhas musicais”, disse Rui Simões sobre a emissora da Associação Académica de Coimbra. Ligada ao movimento estudantil da “cidade dos estudantes”, a RUC foi o primeiro órgão de comunicação social em Portugal composto e gerido – apenas –por estudantes universitários. Hoje, desempenha um “papel formador e inovador”, lê-se no site estação. J.F.