Wong Sio Chak furtou-se a questões sobre família de Kim Jong-nam

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, assegurou ontem que as autoridades “procuram garantir a segurança de todos os cidadãos e turistas”, evitando responder directamente às questões que lhe foram colocadas sobre a alegada protecção à família de Kim Jong-nam, meio irmão do ditador norte-coreano Kim Jong-un.

“A polícia de Macau está atenta a este caso e também vamos com certeza assegurar [protecção] a turistas e cidadãos de Macau, mas não vamos divulgar sobre um caso concreto”, disse Wong Sio Chak, à margem da apresentação do balanço da criminalidade de 2016. O governante sustenta que as forças da ordem do território procuram garantir a segurança a todas as pessoas.

“Espero a vossa compreensão, é o nosso trabalho. Temos de manter alguma confidencialidade sobre os casos, sobre os trabalhos que estamos a fazer. Mas na generalidade, a polícia tem como objectivo proteger a todos os cidadãos e visitantes em Macau”, disse.

O meio-irmão do líder norte-coreano morreu a 13 de Fevereiro, depois de ter sido atacado por duas mulheres no aeroporto de Kuala Lumpur quando se preparava para apanhar um voo para Macau.

Segundo os resultados da autópsia divulgados pelo ministro da Saúde da Malásia, Subramaniam Sathasivam, o meio-irmão do Presidente da Coreia do Sul, Kim Jong-un, morreu entre 15 e 20 minutos depois de ser envenenado com o químico VX, um poderoso agente nervoso.

A família de Kim Jong-Nam – a sua actual e anterior mulher e os seus três filhos – vive actualmente em Pequim e em Macau, segundo Lee Cheol-Woo, membro da comissão parlamentar sul-coreana.

A 16 de Fevereiro, a Rádio Macau avançou, com base em fonte não identificada que o Governo disponibilizou protecção policial aos familiares de Kim Jong Nam que ainda vivem no território. Um comunicado divulgado então pelo Gabinete do Secretário para a Segurança não confirmava nem desmentia que familiares de Kim Jong Nam vivam ainda em Macau.

Wong Sio Chak também foi questionado sobre o porquê de as autoridades terem deixado de divulgar os dados sobre as pessoas que viram barrada a sua entrada em Macau, uma informação que anteriormente divulgavam a pedido dos jornalistas.

O secretário para a Segurança disse que “todos os países e regiões têm as suas regras de imigração, de entrada e saída” e invocou “a lei de 2002” para justificar que a polícia pode bloquear a entrada em Macau dos indivíduos “que possam causar perigo ou instabilidade à segurança de Macau”: “Nós não divulgamos os casos concretos”, disse, argumentando que essa é uma prática comum “noutras regiões”.