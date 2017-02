WiFi GO sem rede. Comissariado de Auditoria aponta falhas ao sistema de internet sem fios do território

Mal planeado, mal executado e mal fiscalizado. O Comissariado de Auditoria publicou ontem um relatório em que não poupa criticas ao sistema de Internet sem fios de Macau. A plataforma WiFi Go, diz o organismo liderado por Ho Veng On, fica aquém das expectativas e constitui um desperdício dos dinheiros do erário público.

O WiFi GO serviço de Internet sem fios disponibilizado pelo Governo tem “problemas evidentes” no planeamento, operação e fiscalização, ficando aquém das expectativas e expondo desperdício do erário público, revela um relatório do Comissariado da Auditoria ontem revelado.

Segundo o relatório da auditoria conduzida pelo organismo liderado por Ho Veng On, realizada entre Janeiro e Maio de 2016 e ontem divulgado, o sistema gratuito de banda larga sem fios designado por “WiFi GO” falhou logo na etapa do planeamento. O mecanismo foi criado em Setembro de 2010 pela antiga Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações (DSRT) e os pontos de acesso foram alargados faseadamente.

“Os objectivos gerais e específicos relativos ao planeamento do WiFi GO propostos pela ex-DSRT fazem parte das orientações conceituais e de nível elevado, contudo, dada a sua vaguidade e abrangência, fizeram com que não existisse uma direcção concreta quanto à sua execução, podendo ter conduzido à instalação arbitrária e até indiscriminada de pontos de acesso”, diz o Comissariado da Auditoria (CA) no documento ontem dado a conhecer.

O organismo constata que “não existiram justificações claras sobre os fundamentos que levaram à selecção da maior parte dos pontos de acesso”. Em paralelo, aponta que o mecanismo de fiscalização da qualidade da ligação adoptado pela ex-DSRT “revelou ser imperfeito e insuficiente, pois não era capaz de assegurar a qualidade do serviço do WiFi GO”.

Segundo resultados dos testes aleatórios efectuados pelo Comissariado de Auditoria, nove dos 30 dos pontos de acesso seleccionados tinham uma qualidade de ligação “insatisfatória”, sendo que os colocados ao ar livre “tiveram uma taxa de aprovação de 48,6 por cento face ao número total de aprovações (66,6 por cento) no teste de ligação e de velocidade”.

“A qualidade da ligação é pouco satisfatória, constituindo um desperdício do erário público, além de afectar a experiência de utilização por parte dos turistas, deixando-os com uma percepção negativa em relação à imagem de Macau”, refere ainda o Comissariado da Auditoria.

Até Março do ano passado, segundo o Comissariado da Auditoria o Governo de Macau, despendeu 161 milhões de patacas na rede pública de Internet sem fios.

A auditoria verificou também que em seis das oito fases de instalação, o número de dispositivos instalados foi inferior ao número previsto nos respectivos contratos: “As 25 obras de instalação, no valor de 422 mil patacas, que não chegaram a ser realizadas, foram, no entanto, pagas pela ex-DSRT” – uma situação “desrazoável e desfavorável para a Administração”.

Além disso, o mesmo serviço público não mencionou o caso nos documentos de liquidação, “fazendo com que o problema passasse despercebido ao longo de anos” e “não agiu de acordo com a lei” no âmbito de procedimentos relacionados com a transferência de obras de instalação para outros locais não previstos no contrato sem ter tido a devida autorização escrita.

Na resposta, a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações (que resultou da fusão dos Correios com a então DSRT) aceita as recomendações, indicando que no que diz respeito ao planeamento se encontra “a elaborar os fundamentos e os critérios de selecção dos locais” e a “implementar mecanismos de revisão”.

O organismo liderado por Derby Lau promete “reforçar” a supervisão do sistema, melhorando os mecanismos de inspecção, fiscalização e revisão. Em termos gerais, promete “reavaliar o papel” do WiFi GO, com um “estudo aprofundado de modo a traçar o caminho mais adequado para o seu futuro desenvolvimento”.