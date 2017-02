Volume de negócios do comércio a retalho caiu pelo segundo ano consecutivo

O volume de negócios do comércio a retalho atingiu 57,51 mil milhões de patacas em 2016, caindo pelo segundo ano consecutivo, indicam dados oficiais ontem divulgados.

Segundo dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o volume de negócios do comércio a retalho diminuiu 6,6 por cento face a 2015.

Decréscimos significativos foram registados nos volumes de negócios de automóveis (-45,7 por cento) e de motociclos e suas peças e acessórios (-35,2 por cento) devido ao aumento do imposto sobre os veículos que entrou em vigor no final de 2015 e ao ajustamento da economia de Macau, de acordo com a DSEC.

Verificou-se ainda que os volumes de negócios de artigos de comunicação (-19,0 por cento) e de relógios e joalharia (-14,0 por cento) desceram.

Em sentido contrário, subiu o volume de negócios de artigos de couro (+6,1 por cento), produtos cosméticos e de higiene (+5 por cento) e vestuário para adultos (+4,1 por cento).

O volume de vendas do comércio a retalho também diminuiu – 5,5 por cento face a 2015 –, com descidas acentuadas no de automóveis (-48,7 por cento), motociclos e suas peças e acessórios (-38,3 por cento) e relógios e joalharia (-14,1 por cento).