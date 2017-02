Carnaval não é só folia: Membros do Grupo Especial da Escola de Samba Académicos do Salgueiro actuam no Sambódromo do Rio de Janeiro, numa noite que quase foi maculada pela tragédia. Um carro alegórico atropelou um grupo de participantes depois do condutor ter perdido o controlo da viatura e embatido num dos pavilhões que ladeiam o recinto. Quando efectuava a manobra de inversão de marcha, o condutor atropelou oito dos figurantes que participavam no corso carnavalesco. EPA/ANTONIO LACERDA

