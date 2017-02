Táxis adaptados foram ontem apresentados, mas oferta não satisfaz

A Companhia de Serviços de Rádio Táxi de Macau apresentou ontem as cinco viaturas adaptadas que a partir de Abril vão permitir uma maior mobilidade aos residentes do território confinados a cadeiras de rodas. O número só peca por escasso, dizem aqueles a que as novas viaturas se destinam.

Elisa Gao

A empresa que garantiu a concessão do serviço de carros de aluguer através da marcação por telefone e pela Internet quis mostrar ontem que está preparada para assumir o compromisso que lhe foi confiado pelo Governo, mas o que foi concebido como uma operação de charme, acabou por confrontar os responsáveis pela Companhia de Serviços de Rádio Táxi de Macau com as primeiras críticas.

Ao abrigo do contrato assinado em Setembro do ano passado com a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, a empresa comprometeu-se a disponibilizar dez táxis de grande porte e cinco viaturas adaptadas às necessidades dos portadores de deficiência. A concessionária, que deverá começar a operar a 1 de Abril próximo, seguiu à risca as indicações do Executivo e deu ontem a conhecer dois dos veículos adaptados que fazem parte da frota. Para provar que os carros em causa servem o desígnio para o qual foram preparados, os responsáveis pela Companhia de Serviços de Rádio Táxi de Macau convidaram duas residentes do território com mobilidade reduzida para se tornarem nas primeiras passageiras da empresa. As duas mulheres, que se deslocam em cadeira de rodas, elogiaram o conforto dos novos carros de aluguer adaptados, mas defenderam que os cinco veículos que vão integrar a frota dificilmente serão suficientes para fazer frente às necessidades dos deficientes do território.

Na casa dos 50 anos, Ku Fong U está confinada a uma cadeira de rodas há mais de duas décadas e pela primeira vez em muitos anos teve a possibilidade de se deslocar em Macau sem incómodo, nem constrangimentos. A residente lembrou, ainda assim, que a Caritas já presta um serviço muito similar, ainda que apenas durante o dia: “Costumava chamar táxis com frequência, mas, o mais das vezes, quando o condutor me via, recusava a prestação do serviço e ia-se embora. Às vezes, até os autocarros nos fecham a porta”, explica a senhora Ku. “Comparado com o serviço semelhante prestado pela Caritas, a grande vantagem é que este está disponível 24 horas por dia. No futuro vou ter ambos em conta e optar por aquele que considerar mais conveniente”, rematou

Os táxis adaptados podem transportar em simultâneo duas cadeiras de rodas e têm ainda capacidade para dois passageiros, para além do condutor. O taxista continua a ser um papel essencial, cabendo-lhe garantir que os passageiros em cadeira de rodas são transportados em segurança.

Apesar de aplaudir o conforto providenciado pelos novos táxis adaptados, Ku Fong U duvida que as cinco viaturas sejam suficientes para dar resposta às necessidades dos residentes confinados a cadeiras de rodas: “No meu entender, para além destes cinco táxis, talvez fossem necessários mais quinze veículos adaptados. Há muitos residentes de Macau que não conseguem sair da sua própria casa”, defendeu. Ku Fong U estima que dos mais de oito mil residentes que recebem subsídio de invalidez, mais de dois mil se locomovam com a ajuda de uma cadeira de rodas.

Cheong Chi Meng, director executivo da Companhia de Serviços de Rádio Táxi de Macau, lembrou que a partir de 1 de Abril a empresa vai começar a operar meia centena de táxis. No final de Maio, a empresa deverá completar a aquisição da outra meia centena de viaturas previstas na concessão, ainda que não disponha para já de indicações precisas sobre a entrada em funcionamento dos veículos.

A pouco mais de um mês da entrada em circulação dos novos carros de aluguer, a Companhia de Serviços de Rádio Táxi de Macau tem ainda em mãos um problema de monta: “Não há nenhuma companhia de seguros que nos queira aceitar. Talvez tenhamos que solicitar ajuda à entidade reguladora para garantir algo a que temos direito e que é um seguro. Este factor vai, de certeza, atrasar os nossos esforços”, disse Cheong Chi Meng ao PONTO FINAL.

O director executivo da empresa garante que a recusa não se deve a qualquer conflito relacionado com o valor do prémio a pagar à seguradora, até porque o montante foi negociado com o Governo.

A Companhia de Serviços de Rádio Táxi já assegurou os serviços de seis dezenas de condutores e dispõe de cerca de 120 viaturas para operar as 50 novas licenças a partir de 1 de Abril. Cheong Chi Meng diz-se, por isso, optimista.