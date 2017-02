Um rapaz de 14 anos foi hospitalizado ao início da madrugada de ontem com indícios de intoxicação por monóxido de carbono. O jovem, que reside no edifício Wa Fong Kok, na Taipa, terá deixado um aquecedor aceso enquanto tomava banho e acabou por ser hospitalizado, depois de se queixar aos pais de que estaria com tonturas e com náuseas. Ao final da tarde de ontem, o rapaz continuava no hospital, ainda que em condição estável.

