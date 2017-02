Tailândia vai erguer edifício para a cremação de Bhumibol Adulyadej

Mais de quatro meses depois da morte do rei Bhumibol Adulyadej, a Tailândia lançou ontem, com grande pompa, as fundações do monumento para a cremação do monarca, que deve ter lugar no próximo Outono.

A data de cremação do rei Bhumibol Adulyadej não foi ainda oficialmente divulgada mas, segundo fontes governamentais, deve ter lugar em Outubro ou Novembro, altura em que termina o ano de luto nacional.

Organizada no grande palácio de Sanam Luang, a cremação real será um enorme evento. Apesar de o orçamento não ter sido divulgado publicamente, as autoridades prevêem gastar milhões de euros por essa ocasião.