Registados 10 casos de hipotermia desde quarta-feira

A Direcção dos Serviços de Saúde registou, desde quarta-feira, dez casos de hipotermia leve, tendo sido verificados dois casos por dia. As visitas aos serviços de urgência da Taipa do Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ), contudo, não aumentaram, avançou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau

Até sábado passado, foram registadas 3,969 consultas originadas pela queda das temperaturas, numa média diária de 794 visitas. Através do apuramento de dados verificou-se que o período de espera do serviço de urgência do CHCSJ não ultrapassou 1h comparativamente com dias considerados normais.