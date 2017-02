Processo de destituição de Park Geun-hye entra na recta final

O Tribunal Constitucional sul-coreano conduziu ontem a última audiência no âmbito do processo de destituição da presidente do país. Park Geun-gye voltou a ignorar o apelo do organismo e não compareceu em pessoa ao interrogatório conduzido pelo principal tribunal do país.



O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul realizou ontem a última audiência sobre o processo de destituição da Presidente sul-coreana, Park Geun-hye, promovida pelo parlamento do país pela sua suposta implicação no escândalo político da “Rasputina”.

O máximo tribunal sul-coreano acolheu a última audiência sobre o “impeachment” de Park depois de o primeiro-ministro e presidente em exercício da Coreia do Sul, Hwang Kyo-ahn, ter revelado esta segunda-feira que decidiu não alargar o prazo da investigação, como solicitado, informou a agência noticiosa Yonhap.

A chefe de Estado sul-coreana – que não compareceu a nenhuma das sessões anteriores em virtude da imunidade que goza como líder máxima do país – também não compareceu ontem na audiência, enviando o seu testemunho por escrito através dos advogados.

Os investigadores, que desde o início, tentam interrogar Park – por considerá-la uma figura-chave no caso – tinham pedido mais tempo. A ter-se aceitado a extensão, a equipa, cuja investigação termina, por lei, esta terça-feira, teria um mês adicional.

O gabinete de Hwang Kyo-ahn argumentou ontem que indeferiu o pedido porque os principais suspeitos implicados no escândalo foram entretanto indiciados.

O parlamento, controlado pela oposição, aprovou a destituição da Presidente a 9 de Dezembro por causa daquele que é um dos maiores escândalos políticos da história recente da Coreia do Sul, uma decisão que terá de ser ratificada pelo Tribunal Constitucional para ser definitiva.

Park recusou comparecer tanto nas deliberações do Tribunal Constitucional como nas sessões do caso de corrupção e de tráfico de influências, mas negou todas as acusações de que é alvo através dos seus representantes legais.

O Ministério Público considerou Park como cúmplice no caso que tem como protagonista Choi Soon-sil, conhecida como a “Rasputina” sul-coreana pela sua proximidade à chefe de Estado.

Park é acusada de ter permitido que Choi interviesse em assuntos de Estado – apesar de não deter qualquer cargo público –, a qual terá extorquido, com a sua conivência, os principais conglomerados do país para fazer entrar 77.400 milhões de won – cerca de 600 milhões de patacas – em duas fundações que controlava, em troca de favores.

O tribunal tem até Junho para decidir se Park tem de abdicar permanentemente ou pode voltar a assumir o cargo. Os poderes presidenciais de Park estão suspensos, com o primeiro-ministro a liderar o Governo.

Caso a destituição de Park avance, a Coreia do Sul tem que realizar eleições presidenciais nos 60 dias seguintes. Mesmo no caso de o Constitucional rejeitar o “impeachment” parlamentar, a Coreia do Sul vai realizar eleições presidenciais no próximo dia 16 de Dezembro, já que o mandato de cinco anos de Park Geun-hye está prestes a expirar.