O novo palácio de David Chow quer fazer frente ao Cotai

O Hotel Legend Palace é, desde ontem, a mais recente atracção da Doca dos Pescadores. David Chow, o director executivo da Macau Legend Development acredita que a nova unidade hoteleira vai contribuir para tornar Macau num ambicionado Centro Mundial de Turismo e Lazer. O Legend Palace foi inaugurado pelo Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On.

Quinze mesas de jogo, mais de duzentos quartos e uma localização privilegiada, paredes meias com o Terminal Marítimo do Porto Exterior. O grupo Macau Legend Development inaugurou ontem o seu mais recente empreendimento de cinco estrelas, ao abrigo do projecto de reconstrução da Doca dos Pescadores. O Hotel Legend Palace pauta a estreia do grupo na abertura simultânea de um hotel e de um casino de cinco estrelas e promete, no entender do empresário David Chow Kam Fai, servir de contrapeso ao desenvolvimento registado na zona do Cotai: “Estou feliz. É mais um hotel. Construímo-lo em 13 meses”, disse o director-executivo da Macau Legend Development aos jornalistas antes de proferir o discurso de inauguração.

A ideia de que a nova unidade hoteleira poder reforçar a capacidade de acolhimento da península foi reiterada por Helena de Senna Fernandes, Directora dos Serviços de Turismo, uma das muitas individualidades a estar presente na cerimónia de inauguração do empreendimento: “Ultimamente, a maioria dos hotéis está na área do Cotai, por isso, eu acho que para esta parte de Macau, também precisamos de novos produtos para, assim, balancear o desenvolvimento do Cotai e o desenvolvimento da própria península. (…) Eu acho que este [hotel] pode contribuir para a disponibilização de novos produtos para os turistas que vêm para Macau”, defende.

Inspirado nos hotéis de Monte Carlo, o Legend Palace disponibiliza 223 quartos e suítes, aos quais se juntam dezena e meia de novas mesas de jogo e uma variedade de serviços como o entretenimento, a restauração e o comércio. Chow referiu no seu discurso de inauguração que o grupo que dirige tenciona conceder facilidades aos empresários que queiram abrir os seus negócios no novo hotel: “A Macau Legend Development, sendo também uma plataforma de desenvolvimento para as PME [Pequenas e Médias Empresas], irá proporcionar condições mais vantajosas e sem precedentes a mais de 20 lojas de retalho, de modo a facilitar, por um lado, a sua entrada nas arcadas comerciais do hotel e, por outro lado, o desenvolvimento de negócios no seio do mercado local”, sustenta.

“[O hotel] é algo para começar, mas se o negócio correr da melhor forma acho que o Governo vai apoiar”, disse David Chow, ao PONTO FINAL, confiante sobre a eventual expansão da área de casino incluída no projecto. No Hotel Legend Palace – com um design inspirado no século XVII– funciona “um casino com 15 mesas de jogo recém concedidas” e 55 outras que foram transferidas de outros casinos operados pela Sociedade de Jogos de Macau. No futuro, avançou o empresário, serão solicitadas “mais algumas mesas de jogo com vista a poder acompanhar o ritmo de desenvolvimento [do território].”

Vítor Sereno, o Cônsul de Portugal em Macau e Hong Kong, também marcou presença na cerimónia inaugural e mostrou-se “satisfeito” com o novo complexo hotel-casino: “De todos os últimos empreendimentos, este dá-me um particular gozo porque é de um cidadão português”, sublinhou o diplomata.