Novo campus da Universidade de São José abre portas em Setembro

A Universidade de São José (USJ) deve mudar-se de armas e bagagens para o novo campus, situado na Ilha Verde, em Setembro próximo, a tempo do arranque do novo ano lectivo. Para que a instituição de ensino superior receba luz verde para a mudança é apenas necessária a inspecção dos equipamentos de segurança contra incêndios por parte da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, disse o reitor da universidade, Peter Stillwell, à emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

O Centro de Estudos Religiosos e a Biblioteca da USJ permanecerão, ainda assim no Seminário de São José, ao mesmo tempo que a maioria dos cursos e faculdades – bem como o Colégio Diocesano de São José – serão transferidos para o novo campus. Peter Stillwell referiu que a integração dos alunos universitários e dos alunos do ensino secundário é uma das preocupações com que se depara.

O reitor da Universidade de São José adiantou ainda à Ou Mun Tin Toi que parte das instalações originais da universidade, no NAPE, deverão no futuro alojar uma enfermaria. O assunto encontra-se a ser discutido entre a USJ e o Instituto de Acção Social, revelou Stillwell. A outra metade servirá para propósitos de investigação coordenador pelo estabelecimento de ensino superior.