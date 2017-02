“Não há registo de pedido de entrada”, diz Wong Sio Chak sobre Tashi Norbu

Wong Sio Chak e Leong Man Cheong, Comissário da Polícia de Segurança Pública, pronunciaram-se ontem, à margem da apresentação do balanço da criminalidade relativo ao ano transacto, sobre a suposta proibição de entrada no território de Tashi Norbu, artista plástico belga de origem tibetana. O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, garantiu que “não há registo de pedido de entrada” formulado por Norbu. O governante assegura que não houve, sequer, uma tentativa de entrada na RAEM por parte do artista plástico que tenha envolvido apresentação de documentos e recusa por parte das autoridades policiais: “Ele nunca tentou entrar”, reiterou o secretário para a Segurança.

