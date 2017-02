Mecanismo de comunicação com Cantão está para breve

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, disse ontem que o mecanismo de comunicação sobre segurança nuclear entre a vizinha província de Guangdong e Macau “deve ser assinado em breve”.

Wong Sio Chak falava aos jornalistas à margem da apresentação do balanço da criminalidade relativa a 2016, depois de na semana passada a Associação Novo Macau ter pedido mais explicações aos governos de Macau e de Cantão sobre o atraso na construção da central nuclear de Taishan, localizada a menos de 70 quilómetros do território.

No final de Julho de 2016, o Governo de Macau anunciou a criação de um mecanismo de troca permanente de informação com a região vizinha chinesa de Guangdong para acompanhar o funcionamento da central nuclear de Taishan, que deveria começar a operar em 2017.

Na altura foi referido que Macau tem um plano de contingência para uma situação como esta, actualizado em 2011 e que estava de novo em fase de “aperfeiçoamento”, dada a aproximação da entrada em funcionamento da central de Taishan.

A este propósito, foi revelado que Macau e Guangdong já tinham pedido autorização ao Governo central para criar um mecanismo de troca de informação permanente entre as duas regiões para acompanhar o funcionamento da nova central.

Foi ainda reiterado que o plano de contingência segue “os critérios” internacionais, ao abrigo dos quais, mesmo em caso de acidente de nível 7 (o máximo), não são necessárias, “em princípio, medidas gerais de protecção”, incluindo a evacuação, num raio de 20 quilómetros, sublinhando que todas as centrais chinesas estão localizadas a maior distância.

No entanto, num raio de 100 quilómetros foi dito que seriam necessárias “medidas de controlo”, relacionadas com a avaliação de riscos, previsão da evolução da situação, medição de níveis de radioactividade ou fiscalização da entrada de pessoas e mercadorias na cidade, incluindo alimentos.

Ontem, Wong Sio Chak disse que ele próprio tem estado em contacto com as autoridades da província chinesa de Guangdong, indicando “que deve ser assinado em breve um mecanismo de comunicação sobre segurança nuclear entre Guangdong e Macau”, mas sem avançar mais detalhes.

“A polícia de Macau tem dado muito atenção às situações do centro nuclear dos países vizinhos de Macau, mas já há muitos anos, temos este mecanismo para prevenir alguns casos graves afectados por esse centro nuclear”, afirmou.

O secretário para a Segurança acrescentou que o mecanismo de comunicação sobre a central de Taishan “é para manter”.

“No ano passado, a polícia de Macau conseguiu obter um contacto com o governo de Guangdong, fizemos uma visita para estudar e obter mais informações e, no início deste ano, ainda em Janeiro, [Choi Lai Hang, do Gabinete Coordenador de Segurança] também teve contacto com os dois centros que se responsabilizam na área do centro nuclear de Hong Kong para trocarem experiências”, disse.

“Acho que em breve iremos assinar um acordo”, acrescentou, ao referir-se ao “documento de mecanismo”.

A 20 de Fevereiro, a empresa CGN Power Co, uma das parceiras da Taishan Nuclear Power Joint Venture, comunicou à Bolsa de Hong Kong que o projecto sofreu atrasos, indicando que a unidade número 1 da Central Nuclear só deverá começar a funcionar na segunda metade deste ano e que a unidade número 2 vai entrar em funcionamento na primeira metade do próximo ano.

A empresa terá então justificado os atrasos com o facto da Central Nuclear de Taishan utilizar tecnologia de reactores de água pressurizada de terceira geração, considerada uma das mais seguras. No entanto, como esta solução tecnológica ainda não está em funcionamento em nenhuma parte do mundo, a empresa disse que são necessários mais testes.