Lei Chon Man expõe fotografia na galeria Fantasia 10

Imortalizando momentos, pessoas e lugares desde 2009, o artista do território, que tem na fotografia um hobby, inaugurou no sábado a sua primeira mostra individual. A exposição, em que dá a conhecer alguns dos seus melhores retratos, está patente ao público até 12 de Março.

O fotógrafo Lei Chon Man estreou-se no sábado a solo na galeria Fantasia 10, no Bairro de São Lázaro. Inaugurada durante o fim-de-semana, a mostra inclui mais de três dezenas de trabalhos do artista de Macau, que fez da fotografia o seu meio de expressão de eleição em 2009

A sociedade, o território e os seus cenários e os rostos de quem vive em Macau são os temas centrais da mostra inaugurada no sábado. Nas mais de três dezenas de obras que compõem a exposição, Lei Chon Man fez questão de cristalizar através da fotografia os muitos momentos de mudança de que foi testemunha desde que começou a fotografar, há oito anos. Com a exposição, o artista presta homenagem à característica que esteve na base da sua decisão de enveredar pela fotografia, o condão que a imagem tem de encurtar a distância entre as pessoas. Através da interacção e convivência com vários modelos locais espontâneos e sem formação, Lei Chon Man tenta abordar diferentes perspectivas e provar que não existe um conceito universal de beleza.

Lei considera que os dias que correm são propícios à explosão da fotografia enquanto meio artístico, uma vez que virtualmente, e numa sociedade como Macau, todos possuem uma câmara reflex de lente simples, uma câmara digital ou pelo menos um telemóvel com capacidade para captar instantâneos fotográficos. Uma vez que a fotografia se está a tornar um processo mais simples e conveniente – cada vez mais ao alcance do comum dos cidadãos – as pessoas cada vez mais frequentemente assumem que tudo é fotografável e fotografado. A profusão de uma certa ideia de imediatismo associada à imagem está, ainda assim, na base do que Lei Chon Man diz ter sido uma epifania: o fotógrafo apercebeu-se que os espaços e as pessoas estão a desaparecer, numa tendência que se acentuou na última década. Com a economia de Macau a crescer, a realidade adquire uma feição implacável, tornando o pulsar e o tempo da cidade irreversíveis.

Trabalho idealista

O fotógrafo mune-se de uma determinação quixotesca para tentar lutar contra as teias do tempo e registar a paisagem urbana que envolve os residentes do território, a sua humanidade e a peculiaridade dos cenários, tidos como garantidos, mas que também estão a variar.

Fotógrafo amador, desde 2009 que Lei Chon Man vem tentando imortalizar a efemeridade dos momentos pelos quais envereda uma cidade em convulsão constante.

A sua primeira exposição individual pode ser visitada até 12 de Março, numa das salas da galeria 10 Fantasia, localizada nas escadarias de São Lázaro, mesmo ao lado do Albergue SCM.