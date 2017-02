Jason Chao deixa Novo Macau para monitorizar eleições

O ainda vice-presidente da maior plataforma pró-democrática do território quer garantir que as eleições legislativas previstas para o final do ano possam ser o mais transparentes possível. Em Abril, Jason Chao vai lançar um projecto independente de monitorização do escrutínio que deve permanecer activo até ao dia das eleições.

Três dias depois de ter anunciado o abandono da Associação Novo Macau, Jason Chao revelou esta segunda-feira que vai deixar a associação para lançar, no início de Abril, um projecto de monitorização das eleições à Assembleia Legislativa, as quais deverão decorrer no último trimestre do corrente ano.

Depois do anúncio publicado numa carta aberta na semana passada na sua página de Facebook, Jason Chao reiterou ontem, em declarações à imprensa que a decisão de deixar a Associação Novo Macau, ao fim de 11 anos, não se deve a qualquer desentendimento ou conflito com os seus membros ou direcção.

Membro da Novo Macau desde 2005, e candidato por aquela associação à Assembleia Legislativa nas eleições de 2013, Jason Chao vai desvincular-se da Novo Macau, abandonando a vice-presidência e deixando também de ser membro, a 31 de Março para no “início de Abril lançar um novo projecto independente”, que designou de “election monitor”.

Jason Chao justificou a saída da associação Novo Macau com o facto de querer “evitar conflitos de interesses” e garantir a sua “imparcialidade”.

Sem avançar detalhes sobre o projecto de monitorização eleitoral, Jason Chao, disse que ao contrário do que sucede na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, “que tem uma sociedade civil muito enérgica e uma fantástica infra-estrutura implementada”, Macau tem uma “lacuna” em termos de disseminação da informação para o público.

“Em Hong Kong, apesar de as liberdades de expressão e de imprensa estarem ameaçadas, há muitos órgãos de comunicação com vontade de trabalhar para ajudar os políticos e activistas a espalhar a informação e também há grupos de direitos humanos que monitorizam as eleições e que produzem relatórios sobre a justiça nas eleições”, disse.

“Infelizmente Macau não tem esta infra-estrutura e eu [achei que] deveria preencher a lacuna. (…) Vou lançar um ‘electoral monitor’ que nunca existiu em eleições anteriores”, anunciou esta segunda-feira.

Jason Chao invocou ainda as eleições de 2013 às quais foi candidato, afirmando que viveu “abuso de poder por parte de Ip Son Sang”, actual procurador de Macau e então líder da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa: “Quando ele impôs censura política à minha plataforma eleitoral, tive muito pouco apoio na altura. Agora devo desempenhar um papel na monitorização da eleição e é por isso que é a altura para eu ter um papel mais independente”, disse.

Questionado sobre o modelo do ‘monitor eleitoral’, o activista disse que não tem qualquer semelhança com “a plataforma de guia eleitoral ‘ThunderGo’ lançada em Hong Kong” pelo académico Benny Tai, um dos co-fundadores do movimento de desobediência civil “Occupy Central”: “Ele deixou o público ser oportunista e eu não gosto desse modelo”, afirmou, indicando que o objectivo não é fazer a “engenharia da eleição”, mas sim “monitorizá-la”.

Jason Chao disse que a plataforma que pretende criar vai, entre outros aspectos, basear-se nas informações prestadas pelas associações que têm candidatos às próximas eleições para a Assembleia Legislativa: “Vou requerer total acesso às associações candidatas que querem ser monitorizadas. Por isso vou convidar outros para garantir o acesso. E se não o fizerem, vou fazer uma lista para dizer que pedi acesso a esta ou àquela [associação] e que fui rejeitado. Vou tornar a informação pública e enviá-la para a Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa”, indicou.

A ideia, segundo explicou, é ter o ‘election monitor’ em actividade até ao fim das eleições, incluindo o dia da votação.

Convicto de que vai ser “capaz de implementar” o seu plano, com ou sem equipa, Jason Chao disse que o seu regresso à associação Novo Macau após a conclusão deste projecto “é pouco provável”.