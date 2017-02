Indonésia: Troca de tiros provoca vítima mortal

A polícia da Indonésia baleou esta segunda-feira mortalmente um homem após um tiroteio ocorrido num gabinete do governo na sequência da explosão de uma pequeno engenho explosivo artesanal num parque público.

Ninguém ficou ferido além do atacante no incidente, ocorrido na cidade de Bandung, na ilha de Java, que a polícia afirmou ter ligações a “uma rede terrorista”.

Tratou-se do mais recente ataque no país de maioria muçulmana mais populoso do mundo, onde houve um aumento de ataques e conspirações ligadas ao autoproclamado Estado Islâmico (EI).

Depois da explosão, que teve lugar pelas 08:30 da manhã, horário local, o atacante fugiu para um edifício que pertence às autoridades locais.

Seguiu-se uma troca de tiros com o homem no interior e parte do edifício ficou em chamas durante o impasse que durou cerca de uma hora. O atacante, que as autoridades não identificaram, foi baleado durante o tiroteio e morreu no hospital.

O chefe da polícia local, Anton Charliyan, afirmou que mais ninguém ficou ferido e que o edifício tinha sido evacuado: “Tentámos negociar, mas em vez disso [aceitar fazê-lo], o atacante tentou incendiar” o local, disse o mesmo responsável à cadeia televisiva MetroTV.

“Ele é de uma rede terrorista”, acrescentou, sem facultar mais detalhes.

Charliyan indicou ainda que a polícia apreendeu armas e duas mochilas que o atacante transportava, sem referir, porém, o que continham.