Imposto de selo aplicado a propriedades residenciais ultrapassou os 17 milhões de patacas nos últimos 12 meses  

A Direcção dos Serviços de Finanças (DSF) divulgou informações relativas à cobrança do imposto de selo especial sobre a transmissão de bens imóvel, mecanismo criado em 2011 para refrear práticas especulativas no mercado imobiliário.

De acordo com a edição de segunda-feira do jornal Business Daily, em seis anos o Executivo arrecadou 208 milhões de patacas com o mecanismo, referentes a 498 transacções.

Só no ano passado, a medida valeu quase 20 milhões de patacas ao erário público, resultantes da venda de 35 imóveis residenciais e de onze parques de estacionamento, avançou esta segunda-feira a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

De acordo com a lei, as propriedades residenciais cuja posse seja transferida no período de um ano após terem sido adquiridas devem pagar uma taxa fiscal de 20 por cento. Caso a transferência seja efectuada num período superior a um ano, a taxa é de dez por cento. O imposto de selo especial passou a abranger, em 2012, edifícios de escritórios e espaços de parqueamento.