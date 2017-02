Ho Chio Meng foi com a mulher ao Ocean Park e o Ministério Público pagou parte da conta

O ex-Procurador ficou hospedado no hotel Ritz-Carlton de Hong Kong durante três dias, em 2013, tendo aproveitado para ir ao Ocean Park com a mulher. O quarto e o transporte de sete lugares foram pagos pela Procuradoria. Uma testemunha ouvida ontem disse ainda que o Palácio do Governo faz contratos de limpeza por convite, à semelhança do que sucedia e ainda continua a suceder com o Ministério Público.

João Santos Filipe

O ex-Procurador Ho Chio Meng esteve entre 15 e 17 de Agosto de 2013 em Hong Kong, tendo ficado hospedado no Hotel Ritz-Carltone e visitado o parque de diversões Ocean Park. No final, o custo da estadia e do aluguer do carro que utilizou para se dirigir ao recinto foi pago pelo Ministério Público.

O episódio foi revelado ontem pela acusação em mais uma sessão do julgamento em que é julgado o antigo responsável pela Procuradoria do território, com a apresentação de uma factura cobrada ao Ministério Público por uma das empresas de fachada alegadamente ligada ao arguido, a San Seng Serviços Relações Públicas. Ontem, uma testemunha de apelido Tze, gerente de uma agência de viagens, confirmou que a marcação tinha sido feito originalmente pela sua empresa, que depois apresentou as contas à empresa San Seng.

De acordo com as facturas da San Seng – que levaram a um pagamento de cerca de 25 mil patacas por parte do Ministério Público – foram alugados dois quartos no hotel de 5 estrelas Ritz-Carlton, um em nome de Ho Chio Meng e outro de um homem chamado Guan Tian Wen. Nesses três dias foi igualmente alugado um carro com sete lugares, sendo que na factura referente ao dia 16 consta a informação que a viatura foi levado pelo Sr. Ho e a Sra. Ho, com destino ao Ocean Park.

O Ministério Público apresentou estas provas à testemunha de apelido Tze para mostrar que os valores cobrados pelas empresas de fachada ficam muito acima dos valores razoáveis.

Contudo, a testemunha afirmou desconhecer Ho Chio Meng, dizendo que todos os contactos eram feitos com o arguido do caso conexo Alex Lam, que se encontra em parte incerta. Tze explicou igualmente que Alex Lam nunca quis confirmar se as reservas eram para o Ministério Público, oferecendo uma resposta vaga, quando questionado se as reservas em nome de Ho Chio Meng se destinavam ao então Procurador.

Por outro lado, Tze explicou que apesar de lhe serem requisitados serviços pelas empresas de fachadas, a subcontratação não trazia descontos para o Ministério Público: “Para ser muito honesto não fazíamos descontos porque também temos as nossas despesas e somos uma empresa pequena”, esclareceu.

Já outra testemunha, com o apelido Leung, gerente de uma empresa de limpeza, disse que à imagem do Ministério Público – a quem neste caso particular prestava serviços através de uma das empresas de fachada – também o Governo recorre a contratos de seis meses para assegurar a limpeza do Palácio da Praia Grande. O Executivo, revelou Leung, exigia a apresentação de propostas, por convite, a cada semestre.

Leung não disse se este procedimento no Palácio da Praia Grande é utilizado para evitar a realização de concursos públicos, mas fez o contraste com o Instituto Cultural, que afirmou ser uma instituição que faz contratos de dois anos no que diz respeito à limpeza, após a realização de concursos públicos.