Grupo Neptune lucra mais de 25 milhões na segunda metade de 2016

O grupo de Neptune, que actua no segmento de jogo para grandes apostadores, anunciou lucros líquidos de 25,9 milhões de dólares de Hong Kong (26,6 milhões de patacas) correspondentes às operações relativas ao semestre terminado a 31 de Dezembro. Uma boa notícia, tendo em conta as perdas de 257 milhões de dólares de Hong Kong (264 milhões de patacas) registadas no mesmo período no ano anterior.

Os resultados, anunciados à Bolsa de Valores de Hong Kong, onde a empresa está cotada, amenizam de certa forma as perdas do primeiro semestre de 2016 – 135,9 milhões de dólares de Hong Kong (139,9 milhões de patacas) – que aumentaram 2,2 por cento em termos homólogos.

As receitas provenientes das comissões arrecadadas nas salas VIP pelos promotores de jogo associados à Neptune no segundo semestre do ano passado, ascenderam a quase 136 milhões de dólares de Hong Kong (140 milhões de patacas), comparativamente aos 133 milhões de dólares de Hong Kong (136,9 milhões de patacas), obtidos no mesmo período do ano anterior, noticia o portal GGR Asia.