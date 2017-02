Governo iraniano felicita Asghar Farhadi por conquista do Óscar para Melhor Filme Estrangeiro  

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad Zarif, congratulou ontem o realizador Asghar Farhadi por ter vencido o Óscar de melhor filme estrangeiro com a película “O Vendedor”.

O chefe da diplomacia iraniana afirmou que o prémio figura como uma bofetada de luva branca contra a ordem executiva do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que interditava a entrada no país a cidadãos de sete países de maioria muçulmana, incluindo o Irão: “Orgulhoso do elenco e da equipa de ‘O Vendedor’ pelo Óscar e pela posição contra a interdição aos muçulmanos. Os iranianos têm representado a cultura e a civilização há milénios”, defendeu Zarif.