Fotografias do centro histórico de Macau apresentadas em Portugal

A mostra itinerante “O Lugar onde o Património Mundial Brilha – Exposição Fotográfica do Centro Histórico de Macau” vai ser dada a conhecer ao público de Portugal. Depois de passagens pelo território e pela cidade continental de Zhongshan, a exposição será inaugurada em Lisboa, no Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM) a 8 de Março, seguindo depois para Guimarães.

A exposição conta com uma centena de fotografias do centro histórico de Macau, da autoria do fotógrafo local Chan Hin Io, sendo o património cultural da cidade – que dá o mote à exposição – abordado sob diferentes perspectivas.

O autor é um dos mais reconhecidos fotógrafos do território. Nos últimos anos, tem-se dedicado a capturar os costumes locais, assim como as paisagens urbanas da cidade, tendo os seus trabalhos conquistado vários prémios de fotografia. Entre as suas colectâneas fotográficas, contam-se “Bairros de Macau: Fotografia Documental por Chan Hin Io”, “Memórias dos Ofícios e Negócios Tradicionais de Macau”, “Vida em Macau 2012 – Fotografias de Chan Hin Io” e “O Lugar onde o Património Mundial Brilha – Fotografia do Centro Histórico de Macau”.

“As obras fotográficas desta exposição oferecem uma nova perspectiva sobre os locais do património mundial do território de forma inovadora, incluindo fotografias tiradas a elevada altitude e a longa distância, de diferentes ângulos e a diferentes horas do dia, que levam os leitores a experimentar as diferentes perspectivas de Chan Hin Io sobre o centro histórico de Macau, e a ter uma percepção das vicissitudes por que passou, 10 anos após a sua inscrição como Património Mundial”, é explicado numa nota de imprensa.

Após ser inaugurada em Lisboa, a 8 de Março, a exposição poderá ser visitada até ao dia 31 de Maio no CCCM, sendo transferida depois para o Palácio Vila Flor, em Guimarães, onde estará aberta ao público de 23 de Junho até 15 de Agosto.