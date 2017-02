Crime de sequestro representa 60 por cento da criminalidade violenta registada em 2016

Wong Sio Chak apresentou ontem o balanço da criminalidade relativo ao ano transacto. Em 2016, o número de inquéritos instaurados pelas autoridades do território conheceu um aumento de 734 casos face a 25. O “crime de sequestro” fez aumentar a taxa de criminalidade violenta em 11,3 por cento. No total, registaram-se 840 casos tidos como “violentos” pelas forças de segurança.

Wong Sio Chak deu ontem a conhecer os números da criminalidade relativa aos doze meses de 2016. Em conferência de imprensa, o secretário para a Segurança revelou que, no ano passado, as autoridades policiais de Macau instauraram um total de 14,387 inquéritos criminais. A fasquia esconde um aumento de 5,4 por cento no volume de ocorrências criminais relativamente a 2015, ano em que foram investigados menos 734 casos. Os “crimes contra o património” e “crimes contra a pessoa” destacaram-se no panorama geral da criminalidade, sendo responsáveis por 53,2 por cento e 20,2 por cento das ocorrências.

Wong Sio Chak sublinhou que a subida de 5,4 por cento na criminalidade geral deve-se “ao reforço de trabalho de autuações feitas pela polícia contra os portadores de ‘notificação de comparência’ durante o segundo trimestre do ano de 2016”. Os indivíduos notificados pelas autoridades policiais não compareceram perante as autoridades no prazo estipulado pela lei e o cenário, disse o secretário, traduziu-se por “um número notório de 580 casos no ano de 2016 comparando com os 48 casos no ano de 2015.”

A criminalidade violenta registou, no ano passado, um total de 840 casos, o que representa uma subida de 11,3 por cento em comparação com o período homólogo de 2015. De acordo com o secretário para a Segurança, o número fica a dever-se “a uma subida significativa do ‘crime de sequestro’ – juridicamente conhecido por ‘crime de cárcere privado’ – de 410 casos no ano de 2015 para 504 casos no ano de 2016, o que representa 60 por cento do total de casos de ‘criminalidade violenta’”.

Wong Sio Chak reconheceu ainda que o “crime de cárcere privado” (504 casos) e “usura” (354 casos) estão associados à indústria do jogo, mas garantiu que “não existem indícios óbvios que mostrem que o período de ajustamento das receitas do jogo traga consequências negativas para a segurança de Macau.”

A taxa de variação dos crimes violentos, no entanto, mantém-se em desaceleração, tendo subido 24 por cento no primeiro trimestre de 2016 e 11,3 por cento ao longo do ano.

Por outro lado, quanto ao número de imigrantes ilegais e em excesso de permanência verificou-se “uma descida significativa” em 2016. No ano passado, as forças de segurança identificaram 28,061 indivíduos em situação irregular, o que representa uma redução homóloga de oito por cento: “Fizemos muitos trabalhos contra a imigração ilegal, nomeadamente a alfândega fez muito controlo na zona da marítima e a PSP [Polícia de Segurança Pública] também fez muito patrulhamento na zona mais activa de crime ou entrada ilegal”, assinalou Wong Sio Chak.

O responsável pela tutela da Segurança salientou os resultados obtidos no que respeita à imigração ilegal ao longo do ano passado: “Podemos verificar que obtivemos um grande resultado, depois das iniciativas serem tomadas por parte da polícia na investigação. A redução do número de entrada ilegal também conseguiu comprovar que essas medidas contra a entrada ilegal já obtiveram resultados.”

Já no caso das infracções relacionadas com os taxistas, foram autuados 4,152 casos no ano transacto, entre os quais se destaca a cobrança de valor excessivo por serviços de táxi, que atingiu as 1,713 ocorrências.

Quanto à Lei de Prevenção e Correcção da Violência Doméstica – que entrou em vigor em Outubro de 2016 – foram instaurados nove casos até ao final de Dezembro do ano passado: sete estão relacionados com maus-tratos físicos, um com maus-tratos psicológicos e um com maus-tratos físicos e psicológicos. J.F.