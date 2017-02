China recuperou estatuto de maior mercado de arte do mundo

As vendas mundiais de arte em leilão diminuíram 22 por cento em 2016, mas a China recuperou no ano passado o estatuto de maior mercado, segundo o relatório anual da Artprice, uma plataforma internacional de informação sobre leilões.

De acordo com os dados da Arprice, no ano passado, os leilões de arte em todo o mundo movimentaram 12,5 mil milhões de dólares, menos 22 por cento face a 2015.

A maior base de dados de preços e vendas de arte do mundo – que trabalha com o parceiro chinês Artron – atribuiu a queda à forte diminuição do número de obras avaliadas em mais de 10 milhões de dólares, que caiu de 160 em 2015 para 80 em 2016.

A República Popular da China foi responsável pelo maior número de vendas e “estabeleceu-se claramente como a superpotência” do mundo da arte, refere o relatório anual da Artprice.

Depois de cinco anos de domínio, o gigante asiático perdeu o título como maior mercado de arte para os Estados Unidos em 2015, o qual recuperou no ano passado, com o registo de 4,8 mil milhões de dólares em leilões.

Esse número representa mais de um terço (38 por cento) do total de vendas em leilões em todo o mundo, indicou a Artprice, que compilou os dados com a sua firma parceira, a Artron, da China.

A cidade de Nova Iorque manteve-se como indiscutível capital dos leilões de arte, absorvendo vendas de 3,2 mil milhões de dólares, seguindo-se Pequim, com 2,3 mil milhões de dólares, e Londres onde foram transaccionadas obras no valor de 2,1 mil milhões.