Chao, o democrata introvertido

Jason Chao vai acompanhar as eleições legislativas do próximo Outono enquanto observador(ver texto nesta página), depois de se ter consciencializado de que não seria um bom candidato à Assembleia Legislativa.

Em Dezembro, o ainda vice-presidente da Associação Novo Macau confirmou uma suspeita antiga: as dificuldades no relacionamento interpessoal que sempre exibiu poderiam estar associadas a autismo ou a um condição análoga.

O veredicto – síndrome de Asperger – chegou no final do ano passado e precipitou a decisão de se afastar do organismo ao qual esteve ligado durante mais de onze anos: “É algo que não desaparece. É um estado mental que pressupõe algumas peculiaridades, mas não é nada de especial”, explicou o activista ao PONTO FINAL.

Ainda assim, a condição levou Jason Chao a re-equacionar a sua carreira politica, até porque a forma como a actividade política se processa no território é muito diferente da norma ocidental: “Em Macau, a relação com a comunidade local, a comunicação directa entre candidatos e eleitores é muito importante. É garantidamente mais importante do que a plataforma política que se representa”, explica o ainda dirigente da Associação Novo Macau.

Pouco capacitado para o contacto directo com a população ou para o fomento de relações interpessoais, Jason Chao convenceu-se que estaria em desvantagem numa eventual corrida ao hemiciclo. O activista considera, ainda assim, que a tomada de consciência sobre a sua condição poderá permitir o reforço das suas melhores qualidades: “Isto não significa que eu não vou voltar a falar ou a veicular as minhas posições. Se não tenho capacidade para interagir com os cidadãos ou para os convencer, não o farei. Mas falarei do que faço bem e sou bom na análise de temas técnicos e especializados”, sublinhou o activista. E.G