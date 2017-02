C.S.I: Crime Série Ilustrada

As histórias publicadas nesta secção são escritas com base em versão apresentada pelas forças de segurança – PJ e PSP. Salvaguarde-se a presunção de inocência dos envolvidos, aqui identificados apenas com uma inicial arbitrária e sem relação propositada com os seus nomes verdadeiros, e cujos casos ainda não foram julgados em tribunal.

Comidinha clandestina

Parecia estranho que um estabelecimento de comida-para-fora tão pequeno pudesse emitir um cheiro tão forte e o certo é que, por trás da fachada, se escondia algo muito maior. Mas os agentes da Polícia de Segurança Pública não estariam à espera do que acabaram por encontrar quando se deslocaram no domingo a uma série de estabelecimentos comerciais no rés-do-chão do Edifício Jardim Kong Fok On, na Areia Preta: uma unidade clandestina de produção de comida em grande escala, com vários trabalhadores ilegais, escondida sob a fachada de uma panóplia diversificada de lojas.

Por fora, nada de estranho: um estabelecimento de take away – o chamado “tapau” – um negócio de catering, uma revendedora de garrafões de água mineral, uma empresa de materiais de construção e uma agência imobiliária. Nos bastidores, contudo, o que a rusga da polícia encontrou foi surpreendente: uma pequena multidão de cozinheiros e ajudantes empenhava o seu suor numa autêntica linha de montagem para a produção de grandes quantidades de comida. Da nuvem de vapor e cheiro a frituras e molho de soja, os agentes retiraram um total de 16 pessoas (14 mulheres e dois homens), todas elas oriundas da China Continental e com documentos de identificação válidos, embora nenhuma delas com autorização para trabalhar em Macau. Nenhum deles admitiu, no entanto, estar a exercer uma profissão de forma ilegal. Todos alegaram que estavam a realizar uma actividade de forma voluntária, apenas para ajudar gente amiga, e sem obter qualquer remuneração.

A polícia deteve a presumível empregadora e mais outros quatro indivíduos, todos eles cidadãos locais, suspeitos de estarem envolvidos. Os agentes da PSP notaram também as más condições de higiene do local e encaminharam o caso para o Centro de Segurança Alimentar do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM).

Furto furtivo

O que é que um sujeito faz quando vê uma mulher distraída, sentada num banco do Largo do Senado, com um saco de compras por perto? Agarra no saco e desata a correr, fingindo não ouvir os gritos da mulher. Pelo menos foi isso que tentou fazer L., na tarde de sexta-feira. E a coisa resultou durante alguns segundos, até ser apanhado pela polícia.

Quando os agentes da Polícia de Segurança Pública o agarraram, L., de 53 anos, testou o seu mais convincente ar de surpreendido e a desculpa: “Não sabia que o saco tinha dono. Achava que alguém o tinha abandonado”. Não passou no teste, até porque a polícia, que patrulhava pela zona, já o tinha topado momentos antes, quando saiu de uma loja de cosméticos com ar suspeito. O que ele não sabia, na verdade, era o que o saco tinha dentro: apenas uma lata de leite em pó.

Detido em flagrante por furto, juntou assim mais um delito ao seu cadastro, que não estava limpo: em 1994, aquele cidadão da China Continental já tinha estado em Macau sem ter os papéis em dia. Detido na altura, foi acusado de permanência ilegal.

QQ inocente!

Funcionária num armazém, N. viu uma hipótese de ganhar uns trocos extra, e quem sabe até começar uma nova carreira, porventura mais lucrativa, quando viu alguém anunciar, num grupo que havia acabado de conhecer na rede social QQ, uma oportunidade de trabalho na Internet em part-time.

Procurou saber mais detalhes e explicaram-lhe que o trabalho em causa consistia em ajudar pessoas a fazerem compras na Internet. A ideia consistia em usar o seu próprio dinheiro para pagar compras que alguém estaria alegadamente a tentar concluir. Depois, assim que a compra se completasse, o dinheiro ser-lhe-ia devolvido, juntamente com 20 a 300 yuans – 23 a 349 patacas – de lucro.

Decidiu experimentar e recebeu a primeira encomenda: transferir o dinheiro referente a nove transacções, num total de sete mil yuans (8,1 mil patacas). Efectuou a compra conforme o indicado e fez o respectivo pagamento. Mas não recebeu qualquer comissão, nem sequer o dinheiro que tinha usado. Tentou voltar a contactar o grupo no QQ, mas já tinha sido cancelado. Apresentou queixa na Polícia Judiciária, que está a investigar este caso de burla.

Identidade para ter juízo

A. não parecia ter razão para estar nervoso, já que o passaporte da China que exibiu aos agentes da Polícia de Segurança Pública que o quiseram identificar estava em dia e com tudo aparentemente em ordem. Por isso, os polícias que o tinham parado na rua estranharam e quiseram saber o que é que se passava. Resolveram revistar os bolsos e carteira do sujeito e descobriram a razão dos seus calafrios: um bilhete de identidade de residente não-permanente de Macau e um cartão de segurança ocupacional, ambos com um aspecto mais do que duvidoso.

Aos 33 anos, o sujeito decidiu que tinha idade para ter juízo e resolveu colaborar com a polícia. Tinha comprado os documentos falsos a um homem, em Gongbei – no lado chinês da fronteira Zhuhai-Macau – pelo preço total de 150 yuans – 175 patacas – pelos dois cartões. No mesmo dia veio para Macau, atravessando a fronteira com o seu passaporte legítimo.

Horas depois, era detido pela PSP. Mostrou-se arrependido, mas não se livrou de ter de responder perante o Ministério Público pelo crime de falsificação de documentos.