Autocarro partiu estrutura de protecção nas Portas do Cerco

Um autocarro desgovernado danificou ontem uma das estruturas de vidro situadas no exterior das Portas do Cerco, paredes meias com o edifício-sede da Unidade Táctica de Intervenção da Polícia. O condutor do veículo responsável pelo embate assumiu responsabilidade pelo acidente, explicando que se tentava desviar de um autocarro de turismo que se encontrava mal estacionado. O Corpo de Bombeiros enviou uma equipa ao local para tomar o pulso aos estragos e apercebeu-se que uma outra estrutura contígua também se encontrava danificada

