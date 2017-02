António Lai acusa CCAC de manipular o seu depoimento na fase de investigação

O antigo Chefe de Gabinete de Ho Chio Meng, António Lai Kin Ian, recusou-se a assinar o auto de declarações no Comissariado Contra a Corrupção – que serve para dar o seu aval ao relatório do organismo sobre o seu depoimento na fase de investigação – e afirmou ontem que não conseguiu identificar as empresas alegadamente sugeridas pelo ex-Procurador para a prestação de serviços.

De acordo com informação veiculada pela Rádio Macau, estas palavras são contrárias à versão do CCAC, uma vez que no auto de declarações do organismo consta que o antigo braço-direito de Ho Chio Meng conseguiu identificar as alegadas empresas de fachada que ficavam com os serviços.

Ontem no Tribunal Judicial de Base, António Lai explicou que foi “o funcionário do Comissariado Contra a Corrupção” que lhe mostrou uma lista com o nome das companhias e lhe disse que “Ho Chio Meng estava envolvido: “Têm de ver o ambiente [em que o depoimento foi prestado]”, fez ainda questão de frisar.

António Lai clarificou igualmente que se recusou a assinar o documento porque não terá dito que Ho Chio Meng era o responsável pela escolha das empresas que ao longo de mais de dez anos ficaram com os contratos de obras, bens e serviços do Ministério Público.

Apesar de tudo, a acusação acabou por pedir ao tribunal para ler o depoimento prestado ao CCAC, justificando a decisão por considerar que as declarações foram posteriormente confirmadas ao Ministério Público. Segundo a Rádio Macau, António Lai terá dito nessa altura, quando foi ouvido pela Procuradoria, às quatro da manhã, que Ho Chio Meng lhe “deu a entender” as empresas que deviam ser escolhidas.

A acusação defende assim que o ex-chefe do Gabinete do Procurador está a contradizer-se porque em tribunal tem vindo a evocar falhas de memória para abordar alguns dos contratos assinados.

O tribunal vai assim ter de analisar se o António Lai está ou não a entrar em contradição e se procura propositadamente ocultar a verdade.