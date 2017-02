Xinjiang: Pequim proíbe actividades evangélicas fora da igreja oficial

As autoridades chinesas proibiram qualquer manifestação cristã realizada fora das igrejas autorizadas pelo Estado na região do Xinjiang, no extremo noroeste do país, como medida “antiterrorista”.

A decisão de Pequim afecta católicos e protestantes, segundo advertiu na quinta-feira um funcionário do departamento de Assuntos Religiosos e Minorias Étnicas da Região Autónoma do Xinjiang, em declarações à Radio Free Asia (RFA).

“Todos devem orar nas igrejas autorizadas”, assinalou o funcionário, acrescentando que as chamadas igrejas clandestinas foram avisadas para interromperem imediatamente todas as actividades.

Na China, as manifestações cristãs são apenas permitidas no âmbito da Associação Patriótica Chinesa, a igreja católica aprovada pelo Estado e independente do Vaticano.