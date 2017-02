Wilson Kipsang venceu Maratona Internacional de Tóquio

O queniano Wilson Kipsang venceu este domingo a maratona de Tóquio, ainda que com um tempo que o deixou longe do recorde do mundo, numa prova em que dois dos seus compatriotas, Gideon Kipketer e Dickson Chumba, completaram o pódio.

Kipsang, ex-recordista do mundo e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres de 2012, cumpriu a distância em 2 horas 3 minutos e 58 segundos.

Embora seja o melhor tempo conseguido numa prova disputada no Japão, está praticamente um minuto abaixo do recorde do mundo conseguido pelo também queniano, Dennis Kipruto Kimetto, que completou em 2014 a maratona de Berlim em 2:02:57.