A secretária para a Administração e Justiça, na qualidade de Chefe do Executivo substituta, participou na sexta-feira na recepção comemorativa do Dia Internacional da Mulher, organizada pela Associação Geral das Mulheres de Macau. Sónia Chan aplaudiu o papel empreendedor das mulheres do território e defendeu que a concretização do princípio “Um país, dois sistemas” se traduziu por novas oportunidades para as mulheres, “proporcionando espaços mais amplos e oportunidades mais sólidas”.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...