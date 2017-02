UM inaugura Centro para a História e Cultura Chinesas

A Universidade de Macau (UM) inaugurou na passada sexta-feira o Centro para a História e Cultura Chinesas, organismo destinado à investigação e à disseminação de informação sobre a influência cultural e histórica da República Popular da China em Macau e nos países lusófonos. O centro serve também para o fortalecimento das relações entre o Ocidente e o Oriente, sendo Macau o elo de ligação entre as duas realidades.

O Centro para a História e Cultura Chinesas foi incluído na lista do Ministério da Educação do Governo Central enquanto plataforma de pesquisa nas áreas das humanidades e das ciências sociais, a qual tem sido desenvolvida, em conjunto, pela Universidade de Macau , pela Universidade de Tsinghua e pela East China Normal University.

Na cerimónia de inauguração, o vice-director do Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM, Xue Xiaofeng, assinalou que “o centro pode maximizar as forças da Universidade de Macau nas suas disciplinas académicas e ajudar a universidade a consolidar os seus recursos em disciplinas como as ciências sociais, artes e humanidades, bem como na educação”, lê-se em comunicado enviado às redacções.