Trump e Xi Jinping combinam encontro para Junho próximo

Pequim e Washington estão a preparar um encontro entre os seus presidentes, Xi Jinping e Donald Trump, respectivamente, à margem da reunião do G20, que se celebra em Julho, informou no fim-de-semana o South China Morning Post.

Diversas fontes chinesas confirmaram ao South China Morning Post que Xi e Trump deverão reunir pela primeira vez durante a cimeira entre as 20 maiores economias do mundo, após terem ambos falado por telefone no início deste mês: “Pequim está em contacto com a equipa de Trump sobre a possibilidade de um encontro bilateral à margem da cimeira do G20 em Hamburgo [Alemanha], em Julho”, afirmou uma das fontes, que o jornal não identifica.

No entanto, ainda não está confirmada a presença do Presidente norte-americano na cimeira do G20. Caso não se concretize, os dois líderes devem então reunir no Vietname no final do ano, durante o Fórum de Cooperação Económica Ásia Pacífico (APEC).

As relações entre as duas maiores potências económicas do planeta atravessam um período de incerteza, após a tomada de posse de Trump, um duro crítico das práticas comerciais chinesas.

Porém, o telefonema realizado entre os dois líderes, no início de Fevereiro, foi considerado por ambos os lados como “muito cordial”.

Trump optou então por enfatizar o compromisso de Washington com o princípio “uma só China”, visto por Pequim como uma garantia de que Taiwan é uma província sua, depois de ter alegado por várias vezes que poderia reconsiderar aquela posição.