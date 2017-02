Tiago Monteiro saúda regresso de Macau ao WTCC

Para o português Tiago Monteiro, da Honda, o colega de equipa Norbert Michelisz e o seu ex-colega Robert Huff, na Citroën, são os principais adversários no âmbito da edição de 2017 do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCC), prova que volta este ano a incluir o Circuito da Guia no seu calendário.

“O meu colega de equipa Norbi [Michelisz] será provavelmente o meu principal concorrente, mas não tenho dúvida que o Rob [Huff], na Citroën, será também um opositor muito forte”, assegurou Tiago Monteiro, um dos pilotos mais experientes do Mundial de Carros de Turismo da FIA.

Além do húngaro Norbert Michelisz, seu colega de equipa na Honda, e do britânico Robert Huff, na Citroën, Tiago Monteiro – um dos crónicos candidatos ao pódio no WTCC – considera que há ainda que contar com a equipa da Volvo, que está apostar forte num regresso em grande em 2017: “Eles [Volvo] estão a trabalhar duro e a contratar bons pilotos. Estão a reforçar toda a equipe. Não sei como estão a decorrer os testes, mas estou certo que serão um forte concorrente esta temporada”, adiantou Tiago Monteiro, de 40 anos, terceiro classificado na última edição do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo, ao serviço da Honda.

O piloto português traçou um balanço positivo dos primeiros testes para a época que começa em Abril, em Marrocos, reconhecendo que “há um monte de coisas novas” no Honda, quer ao nível da aerodinâmica quer ao nível do próprio motor, mas que “tem um desempenho óptimo”.

Tiago Monteiro saudou o regresso de Macau e de Monza ao calendário do WTCC e falou ainda do novo colega de equipa, o japonês Ryo Michigami, que irá ajudar a integrar não só na equipa, como também no circo da Mundial de Carros de Turismo:

“Estamos aqui para ajudá-lo [Ryo Michigami]. Ele tem talento, alguma experiência e só precisa adaptar-se ao carro, que é muito diferente do que ele está acostumado. Ele já provou que pode aprender rápido e estar actualizado”, considerou Tiago Monteiro.

O Campeonato do Mundo de Carros de Turismo volta este ano a Nürburgring, circuito de má memoria para Tiago Monteiro, dado que sofreu na pista alemã um acidente aparatoso, mas o piloto português não tem receio de voltar a encarar o desafio: “Não tenho medo, mas o Nürburgring é sempre um desafio, ainda por cima por ter sofrido lá um acidente, felizmente sem consequências físicas. Claro que vou pensar sempre nisso, mas é sempre um desafio com ou sem acidente”, explicou.