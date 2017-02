Sporting de Macau: Comissão de gestão assume direcção do clube

Os sócios do Sporting Clube de Macau aprovaram por unanimidade a criação de uma comissão de gestão que vai assumir a direcção e gestão do clube até que seja realizado um novo acto eleitoral. A decisão foi tomada na passada sexta-feira, numa reunião que decorreu no auditório do Consulado Geral de Portugal.

Na comissão de gestão Lívio Leonel Borges assume a posição de presidente, Hugo Reis Pereira é o vice-presidente, António Peralta tesoureiro, Rui Pinto e José Reis Pereira são ambos directores, apurou o PONTO FINAL.