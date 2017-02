Seul vai pedir inclusão da Coreia do Norte na lista dos países que patrocinam terrorismo

As autoridades sul-coreanas vão solicitar a inclusão da Coreia do Norte na lista dos países patrocinadores do terrorismo e denunciar, junto das instâncias internacionais, o programa de armas químicas do regime de Pyongyang, adiantou no sábado o Governo de Seul.

Segundo explicou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-coreano à agência de notícias Yonhap, o pedido para incluir a Coreia do Norte na lista dos Estados Unidos que abrange os países patrocinadores do terrorismo internacional será feito num encontro multilateral, na segunda-feira.

A Coreia do Norte já esteve na lista dos Estados Unidos depois de um atentado, em Novembro de 1987, realizado por dois agentes norte-coreanos num voo da Korean Air (KAL), que fizeram explodir uma bomba que matou 115 pessoas.

Entretanto, foi retirada durante a administração de George W. Bush em 2008, graças aos progressos nas conversações para a desnuclearização do país.

O pedido acontece depois do assassínio de Kim Jong-nam – meio-irmão do Presidente norte-coreano Kim Jong-un -, que morreu a caminho do hospital em Kuala Lumpur no dia 13 de Fevereiro, depois de ser abordado no aeroporto internacional da capital malaia e atacado com o químico VX, que é um agente nervoso poderoso.

Seul acusou o Governo de Kim Jong-un pelo assassínio do meio-irmão do líder norte-coreano.

No sábado, uma das acusadas no envolvimento da morte de Kim Jong-nam, a indonésia Siti Aisha, disse às autoridades policiais da Malásia que foi contratada por 90 dólares, por um grupo de homens que identificou como coreanos ou japoneses, para realizar o que seria uma brincadeira televisiva com Kim Jong-nam.