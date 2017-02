Selecção de hóquei no gelo termina em quarto nos Asiáticos de Inverno

No desafio de apuramento do terceiro e do quarto lugares da Divisão B, a selecção das Filipinas dominou, gerindo com à-vontade uma vantagem que começou a construir cedo. O quarto posto no escalão secundário – correspondente ao 14.º geral – é insuficiente para Macau subir de escalão nos próximos Jogos.

A selecção de hóquei no gelo de Macau esteve muito perto de terminar os Jogos Asiáticos de Inverno, que se disputam em Sapporo, no Japão, entre as três melhores formações da chamada Divisão B. Mas no jogo decisivo, que valia o terceiro lugar do torneio, acabou derrotada pelas Filipinas, por 9-2. A formação do território termina assim no quarto lugar, num escalão em que só o melhor garantia a subida de escalão na próxima edição dos jogos.

No ringue de patinagem no gelo de Hoshioki, a selecção filipina entrou mais organizada no encontro e não deu qualquer hipótese ao conjunto de Macau, marcando logo ao segundo minuto de jogo e depois elevando a contagem até aos 5-0 antes do apito para o primeiro intervalo. No segundo de três parciais (de 20 minutos cada), as Filipinas geriram a vantagem e marcaram mais dois golos. Macau teve de esperar até ao minuto 35 para conseguir apontar um tento, pelo stick do avançado Jonay Leung, que fixou em 7-1 o resultado ao fim do segundo parcial.

No terceiro e último período, os filipinos marcaram primeiro e Macau voltou a reduzir, desta vez por intermédio do defesa Kon Chong Man. A equipa filipina, no entanto, voltaria a marcar a três minutos do fim para encerrar o marcador em 9-2. Vitória categórica do conjunto filipino, onde os jogadores mais inspirados foram os avançados Miguel Relampagos e Paul Sanchez, que terminaram o encontro com três golos e uma assistência cada.

Macau voltou assim a perder após as duas vitórias consecutivas alcançadas na quinta-feira, diante da Indonésia (6-2), e na sexta-feira, frente à Malásia (9-4). O triunfo malaio valeu o segundo lugar no Grupo B e a classificação para o play-off de disputa pelo terceiro lugar da divisão (13.º da geral), isto após a goleada (16-0) sofrida perante a equipa-sensação do torneio – o Turquemenistão – que viria a bater ontem na final o Quirguistão, por 7-3, e a assegurar com isso a subida à I Divisão nos próximos Jogos Asiáticos de Inverno.

Na I Divisão, a Tailândia assegurou a vitória (correspondente ao quinto lugar nos Jogos), ao cilindrar, por 14-0, no último encontro, a equipa de Singapura, que termina a sua participação só com derrotas e baixa para a II Divisão. As medalhas, essas, disputaram-se num torneio a quatro – a chamada Divisão de Topo – onde alinhavam o Japão, a China, o Cazaquistão e a Coreia do Sul. Os cazaques asseguraram a medalha de ouro após bateram ontem a selecção da casa (7-0), que termina assim com a medalha de bronze. A prata fica com a Coreia do Sul, que goleou ontem a China (10-0).

Por sua vez, no torneio feminino, disputado entre seis equipas, o Japão levou a medalha de ouro, a China, a de prata e o Cazaquistão, a de bronze.