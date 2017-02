Scott Chiang não acredita em reconciliações após saída de Jason Chao

O presidente da Associação Novo Macau não acredita que a saída do vice-presidente Jason Chao, associado à franja liberal pró-democrata, vá levar à reconciliação com antigos dirigentes com um posicionamento mais conservador, como Au Kam San. Scott Chiang afirmou ainda, ao PONTO FINAL, que quem quiser colaborar com a associação tem de colocar os objectivos colectivos em primeiro lugar.

“Algumas pessoas pensam que a saída de Au Kam San está relacionada com eventuais confrontos com Jason Chao, ou mesmo com diferenças ideológicas entre alas conservadoras e liberais da associação. Mas cada vez mais vemos que estão mais relacionadas com questões pessoais do que com diferenças ideológicas. Por isso não acho que a saída possa alterar esse cenário”, disse Scott Chiang sobre um eventual regresso de Au Kam San à Novo Macau, após o anúncio da saída do ainda vice-presidente do organismo.

“Também não podemos afastar o cenário [de ele regressar]. Mas quem quiser trabalhar connosco tem de colocar os objectivos da Associação Novo Macau em primeiro lugar”, frisou.

Sobre as crescentes divisões no seio do campo pró-democrata de Macau, Scott Chiang rejeitou a visão de ser algo exclusivamente negativo, num ano que admite ser “crucial” para a Associação Novo Macau: “Encaro a situação como uma diversificação do campo pró-democrata. No caso do Jason Chao estamos optimistas que o novo projecto dele possa trazer algo de muito bom para a sociedade civil de Macau”, defendeu. “Se olharmos para este caso não tenho a certeza que possamos dizer que a diversidade pró-democrata seja o mesmo que separação”, destacou.

Ainda sobre a saída do vice-presidente da Associação Novo Macau, que vai ser hoje explicada em conferência de imprensa, Scott Chiang diz que é “uma perda tremenda”, mas admite que ficou agradado porque a saída “foi a bem”.

